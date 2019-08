Palermo | lite tra vicini finisce con il ferimento di una coppia | arrestate due sorelle

Le notizie del giorno – Lite allenatore-calciatore - svolta in casa Palermo : La squalifica che rischia, dopo le esternazioni in seguito all’eliminazione in Coppa America, potrebbe essere molto pesante per Lionel Messi, come già anticipato. Ma intanto la Conmebol, l’organo di governo del calcio sudamericano, si è espressa in merito all’espulsione rimediata contro il Cile nella finale terzo-quarto posto della competizione. Sospensione dalla prima gara di qualificazione dell’Argentina per i Mondiali del 2022 e multa ...