Outlook Android | supporto per la S Pen

(Di martedì 27 agosto 2019) Breve comunicato per informarvi chesi è aggiornato perintroducendo ilper la S Pen dei Samsung Galaxy Note. Novità in questa versione Nuova Splashscreen: implementata una nuova icona nella schermata di avvio.per la S Pen: usisu un dispositivo Samsung Note? Ora puoi usare la tua S Pen per passare su Posta, Allegati, Eventi o Persone per dare un’occhiata ed eseguire rapidamente azioni. Gli aggiornamenti settimanali includono fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Microsoftper smartphone e tabletè numerata 3.0.134 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Microsoft(Free, Google Play) →

