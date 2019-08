Ora Salvini blocca la Eleonore | Firmato divieto ingresso Anche Trenta firma

Le tshirt con insulti a Salvini Ora finanziano i taxi del mare : Boom di vendite online delle magliette che offendono il ministro dell'Interno Matteo Salvini e - oltre al danno la beffa al leader della lega - tutto il ricavato viene devoluto alla Sea watch. Mattarella eroe e Salvini idiota. Questo il riassunto del nuovo business per finanziare i taxi del mare. In questi giorni circolano sempre più insistentemente sui social delle t-shirt che ritraggono il capo dello Stato come un idolo ...

E Ora anche Matteo Salvini ha capito che la paura in politica è una virtù : La parte migliore del coraggio è la prudenza. Perfino la tigre di carta, più di carta che tigre, del "Capitano" leghista adesso lo ha compreso La crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto oltre il Palazzo "

Renzi : "Salvini in un angolo - Ora si pensi all'Italia" : Matteo Salvini invita Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alla responsabilità. L’ex presidente del Consiglio ha pubblicato poco fa un tweet tramite il quale sostiene che l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sia sostanzialmente all’angolo. I sondaggi danno la Lega in costante calo nelle ultime settimane, ma al di là di qualunque discorso di percentuali, secondo l’ex rottamatore, ora è il momento di pensare a dare un governo ...

"Salvini Ora è quasi Ko". Matteo Renzi dopo le parole di Conte : “Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - Ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Scambio De Mita-Salvini : «Ritirati»; ?«Se lo dice lui - ho lavOrato bene» : De Mita consiglia a Salvini «di ritirarsi», e Salvini replica «Se lo dice lui, vuol dire che ho lavorato bene». Botta e risposta al vetriolo a colpi di post tra...

Salvini ancOra al potere? Anche no : Seguendo ‘’un po’ per celia e un po’ per non morir’’ gli interminabili dibattiti sulla crisi, mi sono domandato spesso se non favorissero una discussione più serena e comprensibile alcune puntualizzazioni da parte dei conduttori, rispetto a convinzioni che ormai rischiano di essere date per scontate.A partire dalle opinioni di coloro che invocano l’autodafè di nuove elezioni in mancanza ...

Salvini continua il corteggiamento. Ma il M5S per Ora dialoga con il Pd : "Chi la dura la vince" è uno dei motti di Matteo Salvini. Il segretario leghista non intende abbandonare il campo prima della fine della battaglia. Ed è così che appare in diretta Facebook e, rivolto ai suoi sostenitori, spiega quanto già anticipato ieri dopo le consultazioni al Colle, spingendosi anche un po' oltre nell'offerta ai 5 stelle di un governo "stabile che duri anni". "Farò di tutto per evitare che nasca un governo Pd-M5s" che "sta ...

Maria Elena Boschi spudOrata : "5 Stelle incompetenti e incapaci ma ci servono per liberarci di Matteo Salvini" : Allearsi con gli «incompetenti» e gli «incapaci» pur di evitare un governo presieduto da Matteo Salvini. Non ha usato la diplomazia Maria Elena Boschi nel presentare le ragioni di una possibile alleanza giallo-rossa. Non curandosi di urtare la suscettibilità dei nuovi potenziali alleati, l'ex minist

L'accOrato appello di Salvini a Di Maio : "Le porte della Lega sono infinite pur di fermare il Pd" : “Oggi c’è un incontro tra vertici del Pd e vertici dei 5 Stelle. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano a un partito, come il Partito democratico, che ha perso tutte le elezioni, perché ne ha combinato di cotte e di crude”. Così Matteo Salvini in diretta Facebook. L’ipotesi di governo M5s-Pd “sta facendo rabbrividire i cittadini di mezza Italia e gli imprenditori”, ...

Mattarella : “La crisi va chiusa in tempi brevi”. Martedì nuove consultazioni. M5S : “No al voto - dialogo per nuova maggiOranza”. Salvini chiede elezioni ma lancia un ultimo appello : Pd: ora governo di svolta. Berlusconi: possibile solo maggioranza di centrodestra. Fratelli d'Italia: il voto unica strada

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggiOranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Al lavoro per maggiOranza solida - 10 punti da portare avanti». Salvini : «Elezioni via maestra ma nessun rancore» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta. Di Maio : «Lavoro per maggiOranza solida». Salvini : «Voto via maestra - ma se i no diventano sì...». Mattarella parla alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....