Ondate di calore in profondità minacciano il Mar Mediterraneo | + 2° rispetto alla media

Mar Mediterraneo in pericolo a causa delle Ondate di calore : preoccupazione per gli impatti devastanti sull’ecosistema : Il Mar Mediterraneo è seriamente minacciato dalle ondate di calore in profondità: fanno aumentare la temperatura fino a due gradi rispetto alla media, nello Ionio e nella parte sud ovest del bacino, mettendo in pericolo le specie, soprattutto coralli e spugne. Lo indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ondate di calore nel Mar Mediterraneo pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, dal gruppo del Centro Nazionale francese ...

Allarme Ondate di calore : sempre più frequenti nell'emisfero nord - a Tokyo 100 morti in sei settimane : Si teme che non siano rari e provvisori gli scenari che si sono visti ripetutamente nelle scorse settimane, con ondate di calore che hanno flagellato tutto l'emisfero nord dagli Usa al Giappone,...

Campania - forti Ondate di calore in arrivo : umidità all'80% e rischi : La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso per rischio ondate di calore: a partire dalle 8 di domenica 11 agosto e per una durata di circa 60 ore, si prevedono temperature...

Clima - l’allarme : le Ondate di calore uccidono i coralli : I cambiamenti Climatici sono mortali per il corallo: lo ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista Current Biology. La ricerca è stata svolta da un team di diversi studiosi (University of New South Wales, University of Newcastle, University of Technology Sydney, James Cook University e il Noaa – National Oceanographic and Atmospheric Administration). ondate di calore killer per i coralli Dalle analisi è emerso che le frequenti e ...

Allerta Caldo in Campania : domani criticità meteo per “Ondate di calore” : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per “ondate di calore” a causa delle temperature previste ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore: la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37–38°C. A partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 20 di giovedì potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della ...

Ondate di calore e salute - AISM : 13 utili e pratici consigli per gestire al meglio il caldo : “Il caldo estivo costituisce motivo di disagio per la maggior parte delle persone, ma alcune categorie sono più a rischio di altre, per esempio i bambini, gli anziani o le persone che hanno problemi di tipo cronico. Ogni anno, in questo periodo, l’innalzamento delle temperature mette a dura prova le persone con sclerosi multipla. Moltissime le richieste che arrivano al nostro Numero Verde 800.80.30.28 per capire come gestire i ...

Caldo a Roma : divieto di circolazione delle botticelle in presenza di “Ondate di calore” : Firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi una nuova ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale, le cosiddette “botticelle”, nelle giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3 del Bollettino del “Sistema Nazionale di Sorveglianza, previsione e allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”. In queste ...

L’intelligenza Artificiale per l’agricoltura : una soluzione per prevenire i danni delle Ondate di calore : Fondazione Bruno Kessler, ente per la Ricerca di Trento, entra in AI for Earth, programma internazionale di Microsoft che sostiene le organizzazioni e le persone ad affrontare le sfide ambientali globali, contribuendo a realizzare progetti basati sulL’intelligenza Artificiale in ambiti quali il clima, l’agricoltura, la biodiversità e le risorse idriche. Le ondate di calore sono ormai un fenomeno sempre più frequente a livello globale, che genera ...

Governo pubblica nuove Linee di indirizzo su Ondate di calore ed inquinamento atmosferico : Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove Linee di indirizzo su ondate di calore ed inquinamento atmosferico, aggiornamento ed integrazione di quelle pubblicate nel 2013: si tratta di un documento rivolto a tutti coloro che si occupano della popolazione maggiormente vulnerabile in cui particolare attenzione viene rivolta alle ondate di calore sulla salute dove l'Italia ne rileva gli effetti più alti sulla mortalità giornaliera. Quando ...

Allerta Meteo Palermo - Ondate di calore e rischio incendi per i prossimi due giorni con temperature fino a +38°C : Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso oggi un avviso relativo al rischio incendi e ondate di calore. In particolare, nella giornata di domani, martedì 9 luglio, per la città di Palermo è previsto un rischio di ondate di calore di livello 2 (arancione) con una temperatura massima percepita di +38°C. Per la giornata di mercoledì 10 luglio, il rischio scende al livello 1 (giallo) e la temperatura massima ...

Allerta Meteo Palermo - rischio arancione per Ondate calore : domenica attesi +37°C : Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino delle ondate di calore, che prevede per la città di Palermo un livello di rischio arancione per calore il prossimo 7 luglio con temperature percepite fino a +37°C. L'articolo Allerta Meteo Palermo, rischio arancione per ondate calore: domenica attesi +37°C sembra essere il primo su Meteo Web.

Ondate di calore - OMS : ogni anno esposte 125 milioni di persone in più : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che tra il 2000 e il 2016 il numero di persone esposte alle Ondate di calore è aumentato di circa 125 milioni l’anno: in particolare, nel 2015 si è raggiunto il picco di 175 milioni di persone in più rispetto agli anni precedenti. Secondo l’OMS si tratta di una tendenza “in aumento a causa dei cambiamenti climatici e destinata a proseguire“. Globalmente, “si ...