Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019)hanno raggiunto Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, per la grandedelle due ruote. Cinque giornate dense di attività e concerti per la, nelle quali lesono state protagoniste. Fausto Fratelli, presidente di: "Un fiume in piena di, che porta la sua allegria e noi siamo felicissimi".ventiduesima edizione dellaanche BikerX, la scuola di guida sicura su due ruote rivolta soprattutto al pubblico femminile e ai giovani.La presidente Eliana Macrì: "Abbiamo visto tantissimi giovani, over 14, che si sono avvicinati a BikerX per provare il nuovo esame della patente e questo fa capire anche quanto i genitori si stiano sensibilizzando su questo tema". Laè stata anche una bella gara di solidarietà: tutto il ricavato sarà, infatti, destinato alle associazioni benefiche locali, prima tra ...

ilfogliettone : Oltre 50mila persone alla Festa Bikers, la moto protagonista - - fseviareggio : La Repubblica - Nadia Toffa, oltre 50mila firme per intitolarle un reparto - TeresaLupaBizia : Nadia Toffa, oltre 50mila firme per intitolare a lei il reparto di Oncoematologia pediatrica a Tara… -