Olio Puro Summer Vibes – Mostra di Pittura di Marta Mariano al Gran Caffè Schenardi VT

(Di martedì 27 agosto 2019)personale diSabato 31 agosto 2019 a partire dalle ore 18.30, presso lo storicodi Viterbo (Corso Italia 11-13) verrà inaugurata lapersonale di, curata da Maria Isabella Safarik, storica e critica d’arte in ambito internazionale e Vittorio Ioppolo, Direttore della Casa Museo Roberto Joppolo di Viterbo. Interverrà il Sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Larimarrà aperta al pubblico ad ingresso libero fino a domenica 29 settembre 2019. «Quello che condivido nelle mie opere sono esperienze intime e personali, raccontate tramite la suggestione di sensazioni, luoghi e momenti particolari. Sono la descrizione di impercettibili ma potentissime frazioni di secondo, nelle quali mi sento di nuovo intera e profondamente grata per tutto ciò che mi circonda. Ho scavato più in profondità dentro di me ...

