Ocse | Italia a crescita zero nel secondo trimestre 2019 | rallenta il Pil

Frena pil Ocse - Italia a crescita zero : 12.29 Il pil dell'area Ocse rallenta nel secondo trimestre dell'anno con una crescita dello 0,5% rispetto allo 0,6% dei primi tre mesi del 2019. La Frena ta, che riguarda tutti i maggiori Paesi dell'organizzazione, vede l' Italia all'ultimo posto nel G7. Nel nostro Paese crescita zero sia rispetto al primo trimestre 2019 che allo stesso periodo dell'anno scorso. La media dei Paesi del G7 ha registrato una crescita dell'1,6%.

Ocse : ok riforme Italia - ma ripresa lenta : 13.02 "Negli ultimi 2 anni il progresso delle riforme è stato significativo", ma il Pil "si sta riprendendo lenta mente" e la "disoccupazione rimane alta, soprattutto tra i giovani". Così il Rapporto Ocse nel capitolo dedicato all' Italia . L'occupazione cresce"ma la maggior parte dei posti di lavoro sono temporanei" Bene il trend degli investimenti privati nonostante bassa qualità delle infrastrutture,fisco inefficiente e peso normativo ...

“Riformare la giustizia in Italia” - parla l’Ocse : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – In Italia la priorità deve essere riformare il sistema giudiziario in favore di una maggiore semplificazione e per assicurare un’efficace lotta contro la corruzione. Questo il centro del nuovo Rapporto Ocse, Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea, sulla crescita sostenibile. “Un sano sistema giudiziario e un forte stato di diritto sono le condizioni per un’efficace ...