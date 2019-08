Nuovo stadio della Roma | il progetto fermo all’Assemblea capitolina

L’Inter Miami prepara il Nuovo stadio ma il progetto può saltare : il motivo : Mentre continuano a circolare voci su un interesse per l’attaccante Cavani, arriva qualche problema per l‘Inter Miami di David Beckham, nel dettaglio secondo Mlssocceritalia.com ha già programmato la costruzione di un impianto sportivo che, oltre a uno stadio da 25.000 posti, comprenda anche un hotel, degli uffici, un centro commerciale e campi da calcio sul tetto di un parcheggio, il tutto sembra destinato a nascere nel sito ...

Fiorentina - Nardella : “Stadio Nuovo? Decisione in tempi stretti” : “Tutto quello che sarà deciso lo decideremo insieme, punto e a capo. Gli incontri ci sono stati e continueranno ad esserci. Ci siamo dati tempi stretti per arrivare ad un punto finale. Io ho apprezzato moltissimo la posizione sia di Rocco Commisso che di Joe Barone che hanno detto fin dall’inizio che qualunque Decisione sul nuovo stadio la prenderanno insieme al sindaco ed insieme alla città. Potete star tranquilli che questo ...

Il video di Piccola Stella di Ultimo - il Nuovo singolo live allo Stadio Olimpico di Roma : Il video di Piccola Stella di Ultimo è da oggi disponibile su YouTube. La clip è live dallo Stadio Olimpico di Roma e arriva ad un mese di distanza da quel concerto che entusiasmo più di 60.000 persone. 64.000 in tutto i presenti allo Stadio Olimpico di Roma per La Favola di Ultimo, ultima tappa della tournée del cantautore Romano che ha accolto sul palco Fabrizio Moro ed Antonello Venditti, due delle sue fonti d'ispirazione. Nell'annunciare ...

Samp - con Vialli torna l’idea del Nuovo stadio a Trasta : L’idea di Garrone di un nuovo stadio per la Sampdoria potrebbe tornare d’attualità. Tra i piani del “gruppo Vialli”, infatti, ci sarebbe anche l’idea di un nuovo impianto, seguendo il progetto presentato dalla proprietà che ha poi venduto a Ferrero. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, uno dei motivi che starebbero spingendo gli investitori […] L'articolo Samp, con Vialli torna l’idea del ...

Vergogna a Napoli - già rubati i sediolini del «Nuovo» stadio San Paolo : Ha approfittato dell?occasione giusta, al termine dell?Universiade, quando l?attenzione è calata: un Lsu in forza allo stadio ha preso un paio di file di sediolini nuovi del...

Everton nuovo stadio – L'Everton, club di Liverpool che milita in Premier League, ha svelato i piani per la realizzazione di un nuovo stadio da 500 milioni di sterline. L'impianto sorgerà nella zona nord di Liverpool, e secondo il club la nuova struttura darà una spinta all'economia della città stimabile in un miliardo di sterline.

Nuovo stadio Roma - il Codacons : “il progetto va bloccato” : “Il rinvio a giudizio per il Nuovo stadio della Roma portera’ a dichiarare la nullita’ di tutti gli atti amministrativi relativi al progetto di Tor di Valle”. Le novità sullo stadio della Roma arrivano dal Codacons. “Dopo la svolta odierna non consentiremo che il progetto speculativo di Tor di Valle possa proseguire, perche’ sarebbe basato su atti amministrativi illegittimi e, pertanto, annullabili, con ...

Novara - il Nuovo stadio Piola sarà pronto nel 2022 [FOTO] : Il Novara pensa al futuro con grandi obiettivi ed un primo passo è rappresentato sicuramente dallo stadio. Il Comitato tecnico composto da rappresentanti del Novara calcio, YARD SpA, CONI, Università degli Studi del Piemonte Orientale e Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del VCO. Lo Studio, partner in Italia di Arata Isozaki, si è distinto per la proposta originale, di grande qualità urbanistica e architettonica e per la ...

Repubblica : La Roma pensa a dirottare il Nuovo stadio a Fiumicino : Su Repubblica la questione dello stadio della Roma. Gli americani hanno già speso 93 milioni per il nuovo stadio e non intendono assistere inermi mentre tutti questi soldi finiscono nella pattumiera. Per questo motivo, nelle scorse settimane, hanno sondato la disponibilità del Comune di Fiumicino come piano B per ospitare l’impianto destinato a Tor di Valle nel caso in cui la trattativa con il Campidoglio dovesse naufragare. La convenzione ...

Il presidente del Milan cerca risorse per il Nuovo stadio : In attesa che il Comune di Milano dia il suo parere definitivo sul progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio e sull’opportunità o meno di demolire il vecchio Meazza, i due club cercano i capitali per quella che sarà un’opera da 6-700 milioni che si inserisce in un progetto più ampio, da 1,2 miliardi. Lo scrive Milano Finanza. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, che ha alle spalle una grande rete di relazioni sia ...

partner nuovo stadio Milano – Presentato il progetto di fattibilità per un nuovo stadio nell'area di San Siro, Milan e Inter guardano ora all'aspetto operativo, per il quale serve prima l'ok definitivo del Comune di Milano. Comune che deve decidere sia sul nuovo impianto, sia sull'opportunità di demolire il "Giuseppe Meazza", con uno sguardo sempre

Nuovo stadio o ristrutturazione di quello vecchio? Il dibattito sulle Luci a San Siro : Luci a San Siro non ne accenderanno più. O forse sì, ma solo un po’ più in là. Lo stadio dei milanesi, quello che è in piedi dal 1925, saprà il suo destino nei prossimi mesi. Forse rimarrà attivo fino al 2026. Poi, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, sarà ristrutturato oppure, molto più probabile, demolito per fare spazio al Nuovo stadio. 1,2 MILIARDI DI INVESTIMENTI Nei giorni scorsi le società di Inter e Milan hanno ...

Calcio : Sala - ‘studiamo proposta Nuovo stadio e poi consiglio comunale’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Il progetto del nuovo stadio di Milano presentato dalle società Milan e Inter va studiato ‘tecnicamente per capire i contenuti della proposta” per poi ‘andarlo a discutere in consiglio comunale”. Lo precisa il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che prende tempo prima di dare un giudizio al progetto presentato ieri e chiarisce che quella sullo stadio e sull’eventuale ...

Il nuovo stadio di milan e Inter ha mosso i primi passi verso la sua nascita. Siamo ancora alle fasi embrionali, ma Inter e milan hanno presentato il progetto di fattibilità tecnico economica. L'esigenza di un nuovo impianto nasce dalla volontà di far crescere i ricavi e colmare il gap con i top club europei,