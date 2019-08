Nuovi equilibri nel centrodestra | Salvini scivola | Berlusconi risorge

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 27 agosto 2019) Silvioritorna sulla scena politica in seguito alla crisi di governo determinata dal suo alleato Matteo. Molti sostenitori della Lega non hanno apprezzato la mancanza di chiarezza del proprio leader, il quale ha sfiduciato il governo e, subito dopo, quasi pentito, ha ritirato la sfiducia e, addirittura, ha chiesto a Luigi Di Maio nuovamente l'alleanza purché venissero rispettate alcune condizioni. Infine, l'uso improprio del rosario e l'implorazione alla Beata Vergine da parte dihanno reso esoterico il quadro del suo agire politico degli ultimi giorni. Che dire?Non vi è dubbio che alla caduta di tono difa riscontro il comportamento sobrio ed equilibrato di, pur di fronte alle avversità, che denota maggior saggezza e capacità politica. A rafforzare, inoltre, la posizione di Forza Italia , nello scenario attuale , considerati gli ...

Virus1979C : @orsi_massimo totale non so, sicuramente delle pedine cambieranno. anche in funzione dei nuovi equilibri interni al M5s. - MinaA8I96793095 : @borghi_claudio Più che altro è una prospettiva di una arroganza inquietante. Il Paese, dal 2018 ad oggi, ha sancit… - ennemme : Lezioni da Venezia, o meglio dalla Laguna: «La condizione di instabilità è permanente, come permanente è la ricerc… -