Nuoto – Sun Yang si difende dalle accuse di doping | “fatti distorti | posso difendermi

Nuoto - la CAS rinvia l’udienza sul caso Sun Yang di almeno un mese : A rilanciare la notizia è swimswam.com: la CAS, Corte d’Arbitrato dello Sport, ha comunicato che l’udienza circa il caso che vede coinvolto il nuotatore sudcoreano Sun Yang, il quale sarebbe reo di aver rotto una provetta con un suo campione di sangue durante un controllo antidoping, è stata rinviata di almeno un mese. La comunicazione viene motivata con la richiesta di rinvio di una delle parti, a causa di circostanze personali ...

Nuoto - storica decisione del TAS : l’udienza sul ricorso della Wada contro Sun Yang sarà pubblica : Il Tribunale di Losanna aprirà al pubblico l’udienza sul ricorso presentata dalla Wada contro la mancata squalifica del cinese Sun Yang Per la seconda volta nella storia del Tribunale Arbitrale dello Sport, un’udienza si terrà in forma pubblica. Lo ha deciso proprio il TAS nella giornata di oggi, sottolineando come sarà aperta al pubblico la discussione sul ricorso presentato dalla Wada contro la mancata squalifica della Fina ...

Nuoto - Mondiali 2019 : il record impressionante di Federica Pellegrini. 8 podi di fila nei 200 sl! Nessuno come la Divina! : Nessuna come Federica Pellegrini nella storia dei Mondiali, mai Nessuno (uomo e donna che sia) è riuscito a salire sul podio della rassegna iridata per otto volte consecutive nella stessa specialità. La Divina ha compiuto la sua ennesima impresa nella giornata odierna, trionfando sui 200 metri stile libero e difendendo così il titolo conquistato due anni fa a Budapest. La magia di Gwangju proietta l’azzurra nella leggenda, dal 2005 a oggi ...

Mondiali Nuoto - il britannico Scott non sale sul podio con il vincitore Sun Yang. Lui : “Perdente” : Si allarga la protesta degli atleti contro Sun Yang ai Mondiali di nuoto di Gwangju. Dopo l’australiano Mack Horton, che durante la cerimonia dei 400 stile libero si è rifiutato di salire sul podio con il cinese, oggi è stato il britannico Duncan Scott a inscenare una protesta simile durante la premiazione dei 200 metri stile libero vinti proprio da Sun Yang dopo la squalifica del lituano Danas Rapsys. Scott, medaglia di bronzo ex aequo ...

VIDEO Sun Yang attacca Duncan Scott - Mondiali Nuoto 2019 : “Sei un perdente - io sono un vincente” : Le polemiche attorno al cinese Sun Yang non si stemperano. Dopo la manifestazione di dissenso dell’australiano Mack Horton, che ha rifiutato di salire sul podio e condividere il suo secondo posto nei 400 sl alle spalle dell’asiatico e davanti a Gabriele Detti, la stessa scena si è ripetuta con Duncan Scott, terzo nei 200 sl. Ebbene, in questo caso, la reazione di Sun è stata dirompente e, dopo essere sceso dal podio più alto, si è ...

Mondiali Nuoto - continua la protesta contro Sun : Scott non gli stringe la mano e lui lo manda a quel paese : Non è finita con il rifiuto di Horton a salire con lui sul podio la protesta contro il cinese Sun Yang ai Mondiali di nuoto in corso in Corea del Sud. Dopo il gesto dell’australiano alla premiazione per i 400 metri stile libero, è toccato a quello dell’inglese Duncan Scott durante il podio dei 200 metri. Scott si è rifiutato di stringergli la mano, ma questa volta Sun non è stato calmo e ha risposto mandando a quel paese il collega ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sun Yang fa doppietta nei 200 sl - squalificato Rapsys - Megli 5° sfiora il bronzo : Una finale con il brivido quella dei 200 stile libero uomini a Gwangju (Corea del Sud), sede dei Mondiali 2019 di Nuoto. Le quattro vasche sorridono ancora una volta al cinese Sun Yang che, dunque, fa doppietta dopo la vittoria dei 400 sl e si conferma oro iridato dopo il successo a Budapest nella medesima distanza due anni fa. Una gara che l’asiatico ha vinto con il crono di 1’44″93 ma che, inizialmente, aveva avuto un esito ...

Mondiali Nuoto 2019 – Sun Yang vince i 200 sl grazie alla squalifica di Rapsys - Megli 5° col record italiano : Il nuotatore italiano chiude al quinto posto grazie alla squalifica di Rapsys, l’oro va a Sun Yang che si conferma campione del mondo nei 200 sl Prima finale di giornata e primo colpo di scena, con i 200 stile libero che regalano subito spettacolo. Sun Yang vince la medaglia d’oro pur essendo arrivato secondo alle spalle del lituano Rapsys, squalificato subito dopo l’arrivo. Sesto posto in vasca e quinto dunque dopo la ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Horton ammonito dalla FINA per le proteste contro Sun Yang - i colleghi però apprezzano : Non è passata inosservata la rimostranza dell’australiano Mack Horton, argento nei 400 stile libero nei Mondiali di Nuoto 2019, nel corso della premiazione della gara iridata. L’aussie, fortemente contrariato per la presenza del cinese Sun Yang (vincitore della gara) per via della vicenda di un controllo antidoping assai intricata, ha scelto di non salire sul podio e di non festeggiare il suo risultato in segno di protesta. Ecco che ...

Mondiali Nuoto - solidarietà per Horton dai colleghi : non è salito sul podio con Sun - accusato di doping. “Siamo al suo fianco” : Molti colleghi di tutto il mondo si sono schierati a sostegno del gesto di protesta di Mack Horton , dopo che l’australiano si è rifiutato di salire sul podio al fianco di Sun Yang, l’avversario cinese accusato di doping, ai Mondiali di nuoto in Corea del Sud. “Siamo uniti al suo fianco, se la Fina non ci difende dobbiamo farlo da soli”, ha detto l’americana Lilly King, come riporta la Gazzetta dello Sport. Reazione un ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Sun Yang vince ancora nei 400 sl ma la sua presenza fa discutere. Horton è l’icona del dissenso : C’è da discutere. La vittoria della finale dei 400 stile libero ai Mondiali 2019 in Corea del Sud del cinese Sun Yang è la rappresentazione della superiorità di un atleta che fa centro per la quarta volta consecutiva in una rassegna iridata. Un riscontro non certo da sottovalutare, se si tiene conto che nella medesima specialità Katie Ledecky è stata detronizzata dall’australiana Ariarne Titmus. A Gwangju una replica del podio di ...

Mondiali Nuoto 2019 – La clamorosa protesta di Mack Horton : Sun Yang vince i 400 sl - lui non sale sul podio : clamorosa protesta durante la premiazione dei 400 stile libero ai Mondiali di Nuoto 2019: Sun Yang vince, ma Marc Horton rifiuta di salire sul podio “Non ho tempo da perdere con chi bara“, si era espresso così Mack Horton alla vigilia della finale dei 400 stile libero dei Mondiali di Nuoto 2019. Il destinatario di questa pesante stoccata è stato, ovviamente, il cinese Sun Yang, squalificato tre mesi dalla federazione cinese per ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : BRONZO ITALIA!!! Detti terzo alle spalle di Sun e Horton. 4×100 quarta con rammarico. Di Liddo in finale con record! Peaty marziano! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46: Si chiude qui la prima giornata dei Mondiali di Nuoto a Gwangju. Appuntamento a questa notte alle 3 per la seconda giornata di gare ancora con tanta Italia 14.45: Peccato per i due noni posti per Codia e Scozzoli e per la squalifica di Martinenghi che non sarebbe stato da finale comunque. Lontane dalla zona finale Cusinato nei 200 misti e Bianchi nei 100 farfalla 14.44: Un BRONZO con ...