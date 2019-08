Novara | haters in azione contro Sara | ex di Alberto che per gelosia ha ucciso l' amico

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Come se non bastasse il dolore per una morte imprevista e assurda che ha distrutto tre famiglie, via social arrivano insulti da parte di '', odiatori che si accanisconola vittima o le vittime designate senza rispetto, specie in casi estremi. Gli attacchi, in questa circostanza, sono rivolti in particolare, 19 anni. Lei è l'ex diPastore, 23 anni, che la notte tra il 25 e il 26 agosto a Borgo Ticino, in provincia di, accecato da unafolle, haa coltellate il suo miglior, il coetaneo Yoan Leonardi, certo che avesse una relcon la ragazza che l'aveva da poco lasciato. Gli insulti social, purtroppo sempre più spesso accompagnano vicende di cronaca di ogni genere. D'altra parte, questa è una storia anomala e inquietante anche perché pubblica fin dall'inizio: subito dopo l'omicidio, Pastore ha scelto la ribalta fornita dai ...