Notizie di oggi ore 19 | 30 

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) SI SBLOCCA LA TRATTATIVA M5S-PD, I DEM APRONO A CONTE PREMIER MA DICONO NO A DI MAIO VICE Riparte il confronto fra le due delegazioni. Decisiva la mossa di Palazzo Chigi che assicura: in presenza di Conte nessuna richiesta di affidare il Viminale a Di Maio. In precedenza il Nazareno aveva attribuito lo stop dei colloqui alle "ambizioni personali" del capo politico del movimento. Zingaretti resterà fuori dal governo. Al via il secondo giro di consultazioni. Domani sara' la volta di Pd, Lega e M5s. Lo spread chiude a quota 182, ai minimi da un mese. TRUMP TIFA PER IL BIS DI CONTE, "SPERIAMO CHE RESTI PREMIER" Il presidente americano twitta il suo sostegno al presidente del Consiglio: e' apprezzato, ha talento, ama il suo Paese e lavora bene con gli Usa. Conte: ha riconosciuto il mio operato per l'interesse nazionale. NAUFRAGIO DAVANTI ALLA LIBIA, MOLTI BAMBINI TRA LE VITTIME Alarm ...

Linkiesta : 2) Se la Canapa non fosse stata bandita, oggi il pianeta terra non sarebbe così inquinato. Un esempio? Le reti da p… - Agenzia_Ansa : Oggi #26agosto è la Giornata internazionale del #cane #ANSA - rtl1025 : ???? E voi come festeggerete questa giornata con il vostro compagno a quattro zampe? #giornatamondialedelcane -