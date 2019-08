Nodo vicepremier Nuovo scoglio nel negoziato per il Governo

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) È il giorno delle veline, dei messaggi incrociati. La mattina il gelo, da Pd e M5s, all’ora di pranzo gli abboccamenti, la richiesta di segnali incrociati. I 5 stelle domandano una fumata bianca su Giuseppe Conte, dal Nazareno ne trapela una grigia chiara: “Nessuna preclusione”. I Dem chiedono che si spazzi dal campo l’indigeribile ipotesi di Luigi Di Maio al Ministero dell’Interno, non contenti delle ripetute smentite dell’entourage del capo politico 5 stelle. Ecco che entra in campo Palazzo Chigi, che lascia trapelare che “in presenza del presidente del Consiglio non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Di Maio, né dal Movimento 5 stelle né da Di Maio stesso”.I rispettivi segnali sbloccano il dialogo, si riannodano i fili della trattativa. Fonti 5 stelle fanno trapelare quel che filtra ormai da ...

