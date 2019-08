“No | era meglio il voto”

Mihajlovic in panchina dopo 40 giorni di chemioterapia - parla il primario di Ematologia di Bologna : “Non sarà un caso isolato - ma…” : Malattia Mihajlovic: il commento del primario di Ematologia del Sant’Orsola di Bologna dopo l’apparizione a sorpresa dell’allenatore serbo in panchina a Verona Sinisa Mihajlovic ha sorpreso tutti con la sua apparizione allo stadio per la prima partita stagionale del suo Bologna: l’allenatore serbo ha fatto visita prima ai suoi giocatori in albergo per poi presentarsi in panchina a Verona con delle dovute precauzioni ...

Torino - scoppia il caso Nkoulou! Mazzarri : “Non c’era con la testa! Vi spiego perché non ha giocato” : Walter Mazzarri fa chiarezza sulla situazione di Nkoulou: l’allenatore del Torino spiega le motivazioni che hanno portato all’esclusione del centrale granata Buona la prima per il Torino che supera 2-1 il Sassuolo all’esordio casalingo nel primo turno di Serie A. Granata che tornano a casa con i 3 punti, nonostante la particolare situazione legata a Nkoulou. Il centrale camerunense è stato escluso dalla partita, per scelta tecnica, in ...

Pordenone - al funerale “Non è gradita la presenza della figlia e del genero” : la strana epigrafe con la richiesta della defunta : FONTANAFREDDA – “Sicuramente è un fatto inconsueto, che non mi era mai accaduto prima durante il mio ministero di parroco e di sacerdote”. Don Andrea della Bianca, che sovrintende alla parrocchia di San Giorgio Martire a Fontanfredda, in provincia di Pordenone, commenta con queste parole l’insolita epigrafe che ha annunciato il funerale di una donna di 86 anni. Perché le epigrafi vengono stampate e affisse ai muri di paesi e città ...

“Non ci credo!”. Curve bollenti e posa hot - Emma Marrone stavolta esagera : È una foto da copertina quella che Emma Marrone ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram. Uno stacco di coscia clamoroso, un seno assolutamente esagerato. In più ci si mette un obiettivo della fotocamera che riprende il tutto dall’alto, rendendo ancora più clamorose le sue Curve e mettendo il corpo della cantante in risalto. Insomma una vera e propria sex symbol, capace di cantare benissimo ma anche di apparire in maniera ...

Ustionata in casa - si sveglia e accusa il compagno : “Non era suicidio - mi ha dato fuoco” : Era arrivata in ospedale con gravi ferite da ustioni insieme al fidanzato che aveva parlato di un gesto di autolesionismo ma, dopo essersi svegliata dopo un ricovero urgente nel reparto grandi ustioni, la donna ha dato una versione molto diversa: secondo il suo racconto, infatti, non era un tentativo di suicido ma una vera e propria aggressione ad opera del compagno. \\È la vicenda di una donna di 53 anni che nei giorni scorsi era stata ...

Vuelta a España 2019 - le dichiarazioni dei favoriti. Aru : “Tornerò ai miei livelli”. Roglic : “Mi considerano il favorito”. Valverde : “Non posso vincere” : Domani scatterà la Vuelta di Spagna 2019, il terzo Grande Giro della stagione ciclistica che ci terrà compagnia per le prossime tre settimane. Si preannuncia una lotta serrata per la conquista della maglia rossa con diversi big pronti a contendersi il simbolo del primato. L’Italia si affida a Fabio Aru che vuole rinascere, in pole position partono Primoz Roglic e Miguel Angel Lopez ma attenzione anche a Esteban Chaves, Nairo Quintana e ...

Brasile - brucia la foresta amazzonica. L’appello disperato dell’indigena : “Non staremo zitti” : L’Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. Le cause? Principalmente legate alla deforestazione, perché l’suo del fuoco è una delle tecniche utilizzate. Secondo l’Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe) solo da quest’anno (dal primo gennaio fino al 19 agosto) gli incendi in Brasile sono aumentati dell’83% rispetto ...

Una Vita - Elia Galera svela su Silvia : “Non vi lascerà indifferenti” : Elia Galera fa una rivelazione importante su Silvia Reyes di Una Vita Entrata a Una Vita da alcuni mesi ormai, Silvia Reyes, ha conquistato subito il pubblico di Canale5. La sua storia ricca di misteri e di avventura ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori che, puntata dopo puntata, hanno imparato a conoscere il personaggio interpretato dall’attrice Elia Galera, scoprendo il suo passato e vedendola cambiare per amore. Il ...

Eddy Merckx non parteciperà ai funerali di Felice Gimondi : “Non ce la faccio - sto troppo male” : Oggi si celebreranno i funerali di Felice Gimondi, scomparso la scorsa settimana mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Una folla di oltre 2000 persone darà l’ultimo saluto al fuoriclasse del pedale che regalò grandi emozioni a tutta l’Italia negli anni ’60-’70 e che conquistò la mitica Tripla Corona (vinse cioè Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna per almeno una volta in carriera) oltre a un ...

Morte Gimondi – Troppo dolore per Eddy Merckx : “Non arrabbiatevi se non verrò al funerale” : Eddy Merckx non ce la fa, Troppo dolore per il rivale-amico di Gimondi: l’ex ciclista non sarà a Paladina per i funerali di Felice Si terranno oggi, alle 11.00 nella chiesa di Paladina, i funerali di Felice Gimondi, ex campione italiano scomparso venerdì pomeriggio mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo una vacanza con la moglie ed una coppia di amici. In tantissimi ieri hanno dato un doloroso saluto ...

Islanda - la lettera di addio al ghiacciaio : “Non c’è più per colpa del riscaldamento globale. Nei prossimi 200 anni tutti faranno la stessa fine” : In cima al vulcano islandese Ok si vede solo una macchia di ghiaccio: è quello che resta del ghiacciaio Okjokull, scomparso dopo 700 anni a causa del riscaldamento globale. Lo hanno ricordato oggi attivisti ambientalisti, il primo ministro islandese Katrin Jakobsdottir, il ministro per l’ambiente Gudmundur Ingi Gudbrandsson e l’ex presidente dell’Irlanda Mary Robinson, che si sono trovati ai piedi della montagna per deporre una placca con una ...

Ostia - delfino trovato morto su una scogliera : forse colpito da morbillovirus. Esperti : “Non avvicinatevi” : Dopo i casi che hanno interessato la costa toscana, nella mattina di domenica un delfino morto è stato trovato a Ostia, su una scogliera tra il porto e Fiumara Grande. A renderlo noto è la onlus Oceanomare Delphis, che da tempo cura il progetto dei “Delfini Capitolini”. Gli istituti zooprofilattici di Lazio e Toscana interverranno per comprendere le cause della morte, ma si teme che possa essere causata dal morbillovirus. Non solo, ...

Open Arms - migranti si buttano in mare. L’Ong : “Non riusciamo più a contenere la disperazione” : “Non riusciamo più a contenere la disperazione. Non riusciamo più a spiegare. Le parole mancano. Siete dei vigliacchi”. Così L’Ong Open Arms, dopo che almeno quattro migranti si sono gettati in acqua per tentare di raggiungere la terraferma a nuoto. Hanno indossato il salvagente e si sono gettati, subito dopo sono stati recuperati e riportati sulla nave. Un video girato a bordo della nave e pubblicato da Oscar Camps mostra momenti di ...

Open Arms - 16° giorno in mare con 134 migranti a bordo. Guardia costiera : “Non ci sono impedimenti allo sbarco” : Sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo che da ferragosto è ancorata a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto consequenziale” ai due esposti presentati ieri dai legali di Open Arms e dai ...