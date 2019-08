Neymar più vicino al Barcellona | possibile offerta da 170 milioni al Psg

L’Equipe – Il Real Madrid offre 100 milioni più James - Navas e Bale per Neymar : Mossa a sorpresa del Real Madrid che spiazza tutti e fa una super offerta per Neymar. Secondo quanto riporta la prima pagina dell’Equipe il club madrileno avrebbe offerto 100 milioni al Psg per il brasiliano, ma non basta. Sul piatto anche James Rodriguez, Bale e Navas per concludere l’acquisto di Neymar. Se dovesse andare a buon fine l’offerte del Real sarebbe la fine dei sogni del Napoli che dopo mesi di attesa e ...

Dalla Spagna - As : Juve - Neymar - sarebbero pronti 100 milioni più Dybala per il brasiliano : La Juventus potrebbe sicuramente rappresentare una delle protagoniste principali di questi ultimi giorni di calciomercato: come è noto infatti il 2 settembre ci sarà la chiusura e resta importante l'esigenza della Juventus di cedere alcuni esuberi. I principali indiziati a lasciare i bianconeri sono Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere eventuali partenze di Emre Can e di Dybala. Per quanto riguarda il difensore centrale, è ...

Neymar alla Juventus/ Dybala più 100 milioni : stampa brasiliana scatenata : Neymar alla Juventus, pronta un'offerta di Dybala più 100 milioni di euro. La stampa brasiliana convinta della proposta bianconera

As : “La Juve su Neymar : 37 milioni l’anno a lui - 100 milioni più Dybala al Psg” : Sembra fantascienza eppure As la pubblica come prima notizia. Su Neymar c’è anche la Juventus che avrebbe assicurato al brasiliano il medesimo ingaggio che percepisce al Psg: ossia 37 milioni di euro l’ano. E al Psg Paratici avrebbe offerto 100 milioni più Dybala. Dove la Juventus prenda tutti questi soldi, non è dato sapere. Né As lo chiarisce. Il club bianconero dovrebbe anche fare i conti con il fair play finanziario. Prendiamo la ...

Barcellona - prosegue la trattativa per Neymar : offerta cash più Coutinho e Vidal - il PSG vuole Dembelè : Il Barcellona offre 60 milioni più Coutinho e Arturo Vidal per Neymar, il PSG sembra pronto ad abbassare le sue richieste ma chiede Dembelè Alla fine sembra che il PSG cederà. Il club francese, apparso fin qui irremovibile dalla richiesta di 200 milioni per Neymar, inizia a sentire la pressione del countodwn che scorre inesorabile verso la fine del mercato. La cifra richiesta taglia fuori praticamente tutti i club del mondo a parte ...

Dybala Juventus - PSG più vicino : Neymar verso la Spagna : ?Dybala Juventus – Nuova svolta nell’affare Neymar-Dybala che coinvolge il giro di attaccanti di mezza Europa. Bomba’ dalla Spagna! Secondo ‘El Chiringuito Tv’ il ritorno di Neymar al Barcellona è molto vicino. Dybala Juventus, addio vicino L’addio del brasiliano al Paris Saint-Germainpotrebbe accelerare il passaggio di Paulo Dybala, molto stimato dal ds dei parigini Leonardo, […] More

Il Real offre 120 milioni più James per Neymar. Il Psg dice di no : Il portale francese Le10Sport scrive che il Real Madrid e il Psg sono in stretto contatto per provare a chiudere il trasferimento di Neymar in Spagna. In particolare, i contatti si sono intensificati dopo le dichiarazioni del tecnico del Psg Leonardo, che ha confermato che le trattative per la partenza di Neymar dal Psg sono più avanzate di prima. Cosa che conferma che è concreta la volontà del club parigino di lasciare andare il ...

I tifosi del PSG insultano Neymar - la ‘maledizione’ della sorella : “senza di lui non vincerete più niente!” : I tifosi del PSG attaccano Neymar invocando a gran voce la sua cessione: la sorella del giocatore non ci sta e risponde per le rime ai supporters parigini Fra i tifosi del PSG e Neymar la spaccatura sembra ormai insanabile. Il giocatore ha dichiarato a più riprese di voler lasciare il club, i supporters francesi ieri, nel corso della sfida d’esordio fra PSG e Nymes, gli hanno dedicato una dura contestazione, fatta di insulti e ...

Juventus - dopo il sempre più probabile addio di Dybala - la maglia numero 10 potrebbe essere destinata a un grandissimo - Neymar : Sembra che la Juve per Neymar stia iniziando a fare sul serio. La pista Lukaku sembra destinata a fallire per i capricci dell’attuale numero 10 della Juve, Dybala. La decisione di chiedere un ingaggio esorbitante per mandare a monte l’affare Lukaku da parte di Dybala non è per nulla piaciuta alla dirigenza bianconera. La Juve, sembra aver deciso in queste ore, che Dybala non fa più parte del progetto futuro. I bianconeri avrebbero ...

Calciomercato Juventus - il sogno potrebbe avverarsi - Neymar ora è molto più vicino : Neymar è il sogno proibito dei tifosi bianconeri. Una coppia in attacco composta dal giocatore brasiliano e da Cristiano Ronaldo farebbe paura a tutti. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Neymar avvicinano sempre più il giocatore alla Juventus. Il giocatore brasiliano ha fatto sapere ai dirigenti del Paris Saint Germain che vuole cambiare aria. La prova è che il giocatore brasiliano non sarà in campo nell’amichevole della squadra ...

Valentina Clemente a Radio Marte : “Con Ancelotti Pépé diverrebbe ancora più forte. Su Neymar…” : La giornalista Valentina Clemente è intervenuta ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del possibile arrivo di Pépé al Napoli. Secondo Valentina Clemente, il Lille, cederà la punta nonostante la partecipazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Pépé “Pépé è uno destinato a partire a causa del salto di qualità (aumento del prezzo del cartellino, ndr) fatto dall’ivoriano, anche sei il Lille sarà in Champions. i ...

Neymar Juventus : la Juve prova il colpo dell’anno - due giocatori più soldi : Neymar Juventus: le ultime indiscrezioni sul futuro di Neymar arrivano direttamente dalla Spagna, ed in particolare dalle pagine del Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, per abbassare il prezzo di Neymar i bianconeri sono disposti ad inserire nella trattativa due tasselli graditi al Paris Saint Germain e ad aggiungere un ricco conguaglio in denaro. Neymar […] More

Il Real Madrid punta Neymar : offerta folle al PSG più Gareth Bale : Il Real Madrid vuole Neymar: i blancos pronti ad offrire Gareth Bale più una proposta cash per convincere il PSG Neymar è sempre più lontano dal PSG. Il giocatore ha espresso più volte la volontà di lasciare Parigi e il suo staff sta cercando in tutti i modi di trovargli una nuova sistemazione. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, ma dopo l’affare Griezmann difficilmente i blaugrana potranno sborsare i 200 milioni chiesti ...

Bucchioni : 'Neymar si offre alla Juventus - il Paris Saint Germain chiede Dybala più soldi' : Il mercato è già entrato nel vivo e, a parte qualche grande acquisto (su tutti Hazard al Real Madrid, Griezmann al Barcellona e De Ligt alla Juventus), ci attendiamo qualche altra trattativa importante che potrebbe definirsi. Sono due i nomi che potrebbero lasciare le rispettive società: Pogba e Neymar. Il centrocampista francese è in uscita dal Manchester United e le recenti parole lanciate dal suo agente sportivo Mino Raiola hanno acceso ...