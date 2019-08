Neonati con i denti | il progetto fotografico che fa davvero ridere

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019)con iincredibilicon iincredibilicon iincredibilicon iincredibilicon iincredibiliAmy Haehl è una fotografa professionista che sa divertirsi. Il suo studio di fotografia, Coffee Creek Studio, è specializzato in ritratti die matrimoni, ma di recente, Haehl si è divertita un po’ con le sue foto e ha usato un’app per mettere isuinelle loro foto, ovviamente dopo aver chiesto l’autorizzazione ai genitori. A questiAmy ha aggiunto il filtro “SMILE” e il risultato finale è decisamente esilarante. Amy ha intitolato questo“If Babies Had Teeth” (se i bambini avessero i) e in pochi tempo è diventato virale sui social. «Non ridevo così tanto da molto tempo» ha scritto sulla sua pagina Facebook. Queste immagini con ...

