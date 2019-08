Fonte : ilnotiziangolo

(Di martedì 27 agosto 2019)17 regala ai fan la notizia che più si attendeva da tempo:è pronta per ritornare nello show della CBS. Cote de Pablo sarà presente inepisodi e tornerà forse nella seconda metà della stagione.17 ci svelerà finalmente cos’è successo aoppure si tratterà solo di flashback del passato? La stessa attrice e lo showrunner Frank Cardea hanno chiarito alcuni dettagli nel corso di un’intervista.17 rispolvera, i fan esultano Tre episodi in tutto per quanto ne sappiamo finora: è questo quello che dobbiamo aspettarci dal ritorno di. Sappiamo già infatti che nella premiere di17 avremo modo di vederla, all’interno delle due ore dedicate al debutto di stagione. In aggiunta però possiamo aspettarci altre due puntate in sua compagnia, anche se dovremo attendere diverso tempo prima di rivedereancora una volta. “Sapevamo fin ...

morganbarraco : #NCIS 17: Ziva ritornerà per diversi episodi! - SerieTvserie : NCIS 17, (Spoiler) potrebbe restare più a lungo del previsto - AllegraDavide : RT @dituttounpop: Il ritorno di [SPOILER] nella stagione 17 di #NCIS durerà almeno 3 episodi. Tutti i dettagli sono nell'articolo, se segu… -