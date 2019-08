Nasce ‘Woman’s Freedom’ | campagna per le donne iraniane

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Palermo, 27 ago. (AdnKronos) –‘Woman’s Freedom in Iran’, unaper la giustizia a tutela della libertà di ogni donna iraniana. L’iniziativa è di Mete Onlus, Associazione basata in Italia e presieduta dall’Advocacy Giorgia Butera, impegnata nell’alto tema dei diritti umani internazionali, nella mediazione socioculturale tra i popoli e nella affermazione dei principi civili, democratici e liberali. Saranno diverse le azioni condotte “utili alla diffusione della conoscenza, alla necessità ineludibile di far valere, da parte delle, la propria giustizia sociale un Paese dove la negazione dei diritti umani è di enorme rilevanza”. ‘Per noi – afferma Giorgia Butera ‘ è importante svolgere azioni capillari, intervenendo in più contesti, ed è per questo che abbiamo già avviato diversi rapporti ...

