Napoli | Lozano si presenta | il messicano prende il numero 11 e lancia la sfida alla

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Conferenza stampa dizione per Hirving. Maglia11 per l’attaccante. Ilinizia parlando della scelta che ha fatto: “Sono molto contento di fare parte di questo gruppo. Arrivo in una squadra importante composta da grandi giocatori. Felice di essere stato la prima scelta di Ancelotti. Ho visto molto la Serie A, darò il 100% per la squadra. Sono qui per migliorarmi e dare una mano. Ancelotti, i campioni che giocano nel, la città bellissima e i tifosi: questi sono i motivi che mi hanno spinto ad accettare”. Importante nella scelta anche la famiglia del calciatore, presente in sala stampa: “La famiglia per me è importantissima. La decisione l’ho presa insieme a loro e sono contento che oggi sono qui”. Sul gap con la Juventus,ha detto: “Passo dopo passo, dobbiamo lavorare molto, ilè una ...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? #Lozano: 'Mai avuto dubbi sulla scelta di #Napoli, lavoriamo per battere la #Juventus'… - UEFAcom_it : ? Hirving #Lozano ?????? Un gol spettacolare in #UCL del nuovo acquisto del #Napoli ???? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, ecco #Lozano: foto e video del giocatore appena sbarcato in Italia -