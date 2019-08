Napoli | è il giorno di Lozano | «Sono felice di essere qui»

Napoli - è il giorno di Lozano : la presentazione live dalle 12.30 : Ha già svolto i primi allenamenti con Carlo Ancelotti e con i nuovi compagni di squadra, ma Hirving Lozano diverrà ufficialmente napoletano quando sarà presentato per la prima...

Crosetti : Sarri inizia in albergo nel giorno di Fiorentina-Napoli - quando in albergo lasciò lo scudetto : Maurizio Sarri ha seguito la partita della Juve “da una panchina a forma di letto”, scrive Maurizio Crosetti su Repubblica. In un albergo poco distante dalla Continassa, dove alloggia. Non ha mollato la squadra prima, durante e dopo il match, grazie al telefono, con cui ha dettato cambi (“poco incisivi”, dentro una Juve “piuttosto stanca”) e strategie a Marco Ianni, assistente in panchina, che a sua volta ...

Film - fiction e serie tv : Napoli incassa 50mila euro al giorno : Quanto vale per la città la presenza delle telecamere di cinema e serie tv? L'unica risposta plausibile arriva da Maurizio Gemma che è direttore della Campania Film Commission e non...

Calciomercato - le notizie del giorno : ufficialità al Napoli - attaccante per la Samp : Ecco tutte le trattative del giorno di Calciomercato. E’ fatta per Gregoire Defrel. La Sampdoria piazza il colpo in attacco: chiusa oggi la trattativa sulla base di un prestito di un milione con riscatto obbligatorio a 13,5. Il giocatore che si è detto ben felice di tornare a Genova e ritrovare Eusebio Di Francesco già suo allenatore al Sassuolo e alla Roma. Intanto, spunta il nome Lovre Kalinic. (LA NOTIZIA NEL ...

Napoli - dottoressa presa a calci e pugni dalla madre di una paziente. Direttore Ps : “Le aggressioni sono all’ordine del giorno” : Stava svolgendo una consulenza chirurgica quando è stata aggredita e presa a pugni e calci in faccia dalla madre della paziente che stava visitando. La vittima è Adelina Laprovitera, dottoressa dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Stava visitando una ragazza in codice verde per una sutura al braccio: “Avevo solo detto alla signora di tornare nell’area di attesa dei parenti e poi sarei andata a informarla, lei mi si è lanciata ...

Calciomercato Napoli - primo giorno azzurro per Lozano : iniziate le visite mediche [VIDEO] : Dopo Zappacosta è il turno di Hirving Lozano a Villa Stuart. Il calciatore messicano è arrivato per sostenere le visite mediche di rito. Nel pomeriggio ci sarà la firma sul contratto quinquennale con il Napoli a 4 milioni di euro a stagione. Attesa, come sempre, per l’annuncio ufficiale, con il consueto tweet del presidente Aurelio De Laurentiis. In basso il VIDEO. Visualizza questo post su ...

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo combine nel calcio italiano e caos su Juventus-Napoli : Dopo il caos ripescaggi, gironi e calendari che ancora può portare ad altri colpi di scena, un Nuovo caso sconvolge il campionato di Serie C. Nelle ultime ore la Procura Federale ha deferito il calciatore Giulio Mulas ed il Piacenza per responsabilità oggettiva, nel mirino è finito un messaggio vocale dell’attuale calciatore del Carpi che avrebbe lasciato sul telefono di Alessandro Provenzano, suo ex compagno del Tuttocuoio ed all’epoca ...

Calciomercato - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

Calciomercato - le trattative del giorno – Lo United su Llorente - il Napoli ci prova per Everton Soares - bookie a sorpresa su Balotelli : Sta per partire un clamoroso valzer di attaccanti che riguarda anche le big del calcio italiano, interessate Inter, Juventus e Napoli. Partiamo da Lukaku, è definitivamente naufragata la possibilità di uno scambio con la Juventus che riguarda anche Paulo Dybala, le perplessità dell’argentino hanno spinto i Red Devils a bloccare tutto ed avrebbero inoltre dovuto fare i conti con un esborso troppo importante per accontentare le pretese della ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Giovanni Di Lorenzo - dalla gavetta al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche, in particolar modo è il compleanno di Giovanni Di Lorenzo, dalla gavetta alla maglia azzurra il passo è stato breve per il difensore. Viene notato dalla Reggina che però lo manda in prestito al Cuneo, torna in amaranto e diventa un grande protagonista confermandosi come uno dei migliori, passa al Matera ma ...

Tweet Napoli – Ultimo giorno a Dimaro - appuntamento ad Edinburgo : Tweet Napoli – La SSC Napoli chiude “chiude” sui social il ritiro azzurro e da appuntamento ai tifosi per l’amichevole contro il Liverpool che si giocherà domenica 28 alle ore 18:00 ed Edinburgo. Il Tweet Last #Dimaro19 training session done. Tomorrow we take on European champions @LFC in Edinburgh at 18:00 CEST! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XdKixAJ8HE — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) July ...

Campagna abbonamenti - Ssc Napoli : “Grande incremento già dal primo giorno - i dati” : E’ cominciata alla grande la Campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Il club azzurro, attraverso un comunicato ha spiegato che c’è stato un incremento del 90% rispetto alla stagione 2017/18: “Ha preso in via la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell’ultima Campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di ...

Sky : È il giorno di Elmas al Napoli. Oggi la firma : Secondo quanto riporta Sky Sport é prevista nel corso della giornata ci sarà la definitiva chiusura della trattativa per Elmas Fenerbahce. Il centrocampista pronto a firmare il contratto con il club del presidente De Laurentiis. Ieri l’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti aveva anticipato l’arrivo del calciatore elogiandolo «Siamo molto vicini all’arrivo di Elmas. È un calciatore molto interessante». L'articolo Sky: È il giorno di ...