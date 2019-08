Napoli | così è finita la fuga dell' evaso | «Sono Robert | datemi da bere»

Juve-Napoli - la provocazione di Corbo : “Se Nicchi dimentica gli errori a favore di altri - allora facciamo così…” : Juve-Napoli, la provocazione di Corbo lanciata dalle pagine web del quotidiano Repubblica, in merito alla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium. Juve-Napoli, la provocazione di Corbo lanciata dalle pagine web del quotidiano Repubblica, in merito alla sfida di sabato sera all’Allianz Stadium. “Arrivano da mercati diversi, ma in Juve e Napoli è cambiato poco. Deludente anteprima della sfida di sabato prossimo a Torino. ...

Il viaggio di Rosario da Napoli a Valencia : «Così ho esportato la pizza nella casa della paella» : «Ho lavorato per anni in Italia e non ho mai ottenuto un contratto. A Valencia ho una mia attività e a soli 29 anni sono un imprenditore che ha esportato la pizza in Spagna, ora punto a...

Giuntoli a Sky : «Cerchiamo un calciatore veloce in attacco ma il Napoli è già forte così» : Intervista di Giuntoli a Sky, tratta da tuttoNapoli.net. Neymar al Real vi agevola per James? “Pensiamo alla nostra squadra, siamo contenti. Nel mercato siamo vigili alle opportunità, se capiteranno non ce le faremo scappare”. James, Lozano, Icardi: quale con la percentuale maggiore? “Non ho percentuali. Siamo già molto contenti della nostra squadra, continueremo sul nostro trend. Facciamo passettini ogni anno, proviamo a farlo ...

Calciomercato Napoli : “Verdi via?” - il suo agente risponde così : “Verdi via dal Napoli? Non lo so. Ha iniziato veramente bene la preparazione a Napoli e questo ha portato tante squadre a visionarlo e magari anche il Napoli a vedere il reale valore di Simone“. Sono le parole a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Crc di Donato Orgnoni, procuratore di Simone Verdi, riguardo al futuro dell’attaccante. “Torino? Mazzarri lo ha sempre visto di buon occhio, ma vogliamo parlare prima ...

Insigne : “Napoli più forte dell’anno scorso. James - Pepè e Icardi? La penso così…” : Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. L’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’ Insigne: “Napoli più forte dell’anno scorso. James, Pepè e Icardi? La penso così…”. Il capitano del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Ve necproponiamo alcuni passaggi. Dalla Cremonese al Liverpool… «Siamo in ...

Calciomercato Napoli - Jorge Mendes allo scoperto su James Rodriguez : “Cosa farà?” - l’agente risponde così… : Calciomercato Napoli, continua a rimanere un intrigo la vicenda riguardante James Rodriguez: ieri dalla Spagna hanno fatto capire che il Real Madrid ha fatto dietrofront. Né partenopei né Atletico, il colombiano è tornato ad allenarsi coi blancos dopo più di due anni e Florentino Perez non ha più intenzione di cederlo. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” In attesa di conferme o ...

Il Mattino – Napoli - passi avanti nel gioco : così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti : Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ scrive sulla nuova disposizione tattica del Napoli Il Mattino – Napoli, passi avanti nel gioco: così il 4-4-2 ha fatto uno step avanti. “È stato il ritiro dell’evoluzione tattica del Napoli. Il 4-4-2 ha fatto ...

Pépé al Napoli - Repubblica : “Così ADL ha messo insieme il colpo : la strategia” : Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia” Pépé al Napoli, Repubblica: “Così ADL ha messo insieme il colpo: la strategia”. l Napoli si prepara ad acquistare il giovane talentuoso attaccante ivoriano per una cifra mai spesa prima all’ ombra del Vesuvio. Si, perché se la trattativa si conclude in maniera positiva, Pépé sarà l’ acquisto più costoso della storia del club ...

Il Mattino : De Laurentiis è convinto che - così com’è - il Napoli è vicino alla Juventus : Lozano Gira che ti rigira, si torna al punto di partenza. Cioè al messicano Lozano di cui Ancelotti si è invaghito lo scorso anno ai Mondiali in Russia. Lo vide protagonista della partita d’apertura vinta contro la Germania campione del mondo e non lo ha più dimenticato. Ieri sera, il messicano è tornato in campo per l’andata dei preliminari di Champions tra il Psg e il Basilea (è finita 3-2, non ha segnato). Il Mattino, con ...

Napoli - l'ombra del clan sull'ospedale Cardarelli : così l'infermiere gestisce il parco ambulanze : Infermiere e manager. Dipendente statale nella pianta organica del più grande ospedale del sud Italia, ma anche uomo d'affari specializzato nella gestione di un parco di ambulanze private....

Napoli - la cricca del Cardarelli : così un minorenne marcava il cartellino della mamma : A guardare il video sembra sicuro dei suoi mezzi, mentre si occupa di accudire gli interessi di famiglia, passando il badge di uno dei genitori che lavora al Cardarelli. Premure da figlio,...

Strategia Napoli - Gazzetta : “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” : Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez”. Il presidente del azzurro Aurelio De Laurentiis non accelera per le due trattative con Real Madrid e Inter, ma punta sull’ attesa e fa leva, da una parte sulla volontà del colombiano, dall’ altra, invece, non vuole alimentare l’ asta con la Juve che punta ...

“Mio trasferimento al Napoli?” - Elmas risponde cosi : “Non so nulla…” : Elmas glissa sul futuro Elif Elmas centrocampista del Fenerbahce è il nome più caldo e più vicino al mercato del Napoli. Il macedone, è tornato ad Istanbul e in areoporto è stato fermato da tifosi e giornalisti turchi ai quali ha velocemente rilasciato alcune dichiarazioni: “Il mio trasferimento al Napoli? Non so nulla, sono qui per unirmi alla squadra ed allenarmi”: Guarda anche VIDEO – Tweet della SSC Napoli: “Il sogno del ...

Corbo : “Patto di ‘governo’ nel Napoli : da Icardi a Insigne - così ADL e Chiavelli lanciano la sfida a Juventus e Inter” : Antonio Corbo scrive di un patto di ‘governo’ nel Napoli nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ C’è un patto di governo nel Napoli, lo spiega Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’ “C’è un contratto di governo anche nel Napoli. Lo hanno definito in aprile De Laurentis e Chiavelli. Niente è scritto. Solo parole chiare e ferme condivise da due personaggi impegnati ...