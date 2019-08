Muore dopo 31 anni di coma | il padre | «Mai pensato di staccare la spina»

Muore stroncato dal dolore dopo il funerale della figlia uccisa in un incidente stradale : Non ha retto al dolore della scomparsa della figlia. Così Gastone Rossi, 87 anni, papà di Susy Rossi, è morto a pochi giorni di distanza dal funerale della figlia, rimasta...

Ancona - 35enne Muore dopo parto - feto era senza vita : “Embolia polmonare amniotica”. La procura indaga per omicidio colposo : È deceduta in sala parto, mentre i medici le stavano facendo partorire un feto che era già morto. E ora la procura di Ancona indaga per omicidio colposo. I magistrati sono chiamati a far luce su quanto accaduto al’ospedale pediatrico ‘G. Salesi’, nel capoluogo marchigiano, dove una donna tunisina di 35 anni, residente a Loreto, ha perso la vita nel reparto di clinica ostetricia e ginecologia. I medici le avevano indotto il ...

Aggredito da cinghiale dopo un incidente in moto : Muore dopo un mese di coma : La vittima è il 47enne Antonio Rocca morto dopo quasi un mese di agonia all'ospedale di Catanzaro dove era stato ricoverato a seguito dello schianto. La sua moto si era scontrata con un cinghiale che era spuntato improvvisamente sulla sede stradale e che poi lo aveva anche Aggredito provocandogli ulteriori e gravi traumi.Continua a leggere

Incendio doloso uccise 4 dei suoi figli : mamma di 37 anni Muore dopo 20 mesi di agonia : È morta dopo 20 mesi di sofferenza e dolore Michelle Pearson, mamma di 37 anni rimasta gravemente ferita nell'Incendio divampato nella sua abitazione a Walkdean, Salford, nella zona di Great Manchester, in Inghilterra. Era il dicembre del 2017 e nella tragedia rimasero uccisi quattro dei suoi cinque figli, Demi, Brandon, Lacie and Lia. Le sue condizioni di salute erano migliorate nei mesi scorsi, ma recentemente aveva subito un veloce ...

Calabria : motociclista - scontratosi con un cinghiale - Muore dopo un mese : È deceduto dopo circa un mese di agonia un motociclista che in Calabria si era scontrato contro un cinghiale, mentre si trovava in sella alla sua moto. L’uomo, dopo essere stato soccorso dal personale medico, era stato trasportato in ospedale per tutte le cure del caso; purtroppo però, nonostante i medici abbiano cercato di fare il possibile per tenerlo in vita, non c'è stato nulla da fare e nella serata di ieri le sue condizioni di salute si ...

Brescia - 54enne Muore dopo 31 anni di coma : aveva avuto un incidente stradale nel 1988 : Una bruttissima storia arriva dalla provincia di Brescia, precisamente da Collebeato, dove venerdì scorso, 23 agosto, si è spento un uomo di 54 anni. Lo stesso, ormai da 31 anni, precisamente dal 1988, si trovava in stato vegetativo. La vittima, Ignazio Okamato, di origini giapponesi, purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane entrò in questo stato dopo un gravissimo incidente stradale, verificatosi quando aveva 22 anni. I suoi genitori, la madre ...

Muore dissanguato dopo caduta in bici : "Soccorsi difficili - i cellulari non avevano rete" : L'ex sindaco di Oliena, Francesco Capelli di 74 anni, è morto dissanguato dopo essere caduto dalla bicicletta a Lanaittu...

Muore dopo 31 anni di coma - Brescia piange Ignazio Okamoto : E' morto dopo 31 anni di coma. Dalla primavera del 1988 Ignazio Okamoto, oggi 54 anni, viveva in stato vegetativo nella casa di famiglia a Collebeato (Brescia) accudito dalla madre Marina e dal padre Hector. L'uomo era rimasto vittima di un terribile incidente accaduto nella notte della festa del papa', tra il 19 e il 20 marzo 1988: la Golf sulla quale viaggiavano cinque amici Bresciani usci' di strada sulla A22 all'altezza di Nogarole Rocca. ...

Muore dopo 31 anni di coma : nel 1988 rimase coinvolto in un incidente stradale a Brescia : Era in coma da 31 anni, da quando nella notte tra il 18 e 19 marzo del 1988 rimase coinvolto in un terribile incidente sulla A22. È morto venerdì scorso Ignazio Okamoto, conosciuto da tutti come “Cito”. Aveva 54 anni ed era accudito nella casa di famiglia di Collebeato, in provincia di Brescia, dai genitori.La sua vita però si era fermata a 22, l’età che aveva quando rimase gravemente ferito in ...

Brescia - vittima di un incidente nel 1988 : Muore dopo 31 anni di coma : Ignazio Okamoto aveva 22 anni quando rimase coinvolto in un incidente stradale. Da allora i genitori lo hanno accudito in casa, lasciando anche il lavoro

Muore 34enne aggredita nel Ferrarese dopo lite - arrestato un uomo : Muore 34enne aggredita nel Ferrarese dopo lite, arrestato un uomo La donna ha subito una violenta aggressione alle 8.30 a Copparo, in provincia di Ferrara. Portata in ospedale in coma, non ce l’ha fatta. Sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un 52enne con cui aveva una relazione e che è stato fermato in flagranza di ...

Schianto in scooter - Dylan Muore 24 ore dopo il cugino Gianluca : Sulla foto pubblicata su Facebook posano insieme. Cugini e amici, uniti dalla stessa passione per la musica, a poco più di ventiquatt’ore da Gianluca Montesano, 28 anni, è morto anche Dylan Greco di 26 anni. Ferito gravemente, è spirato all’ospedale Civico di Palermo. I due giovani, in sella ad uno scooter, erano rimasti coinvolti in un uno scontro con un’auto avvenuto martedì sera in corso dei Mille, tra i quartieri Brancaccio e Sperone. ...

Schianto i scooter - Dylan Muore 24 ore dopo il cugino Gianluca : Sulla foto pubblicata su Facebook posano insieme. Cugini e amici, uniti dalla stessa passione per la musica, a poco più di ventiquatt’ore da Gianluca Montesano, 28 anni, è morto anche Dylan Greco di 26 anni. Ferito gravemente, è spirato all’ospedale Civico di Palermo. I due giovani, in sella ad uno scooter, erano rimasti coinvolti in un uno scontro con un’auto avvenuto martedì sera in corso dei Mille, tra i quartieri Brancaccio e Sperone. ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Versilia : Muore noto sommelier dopo incidente : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Un noto sommelier e chef di 44 anni è morto a seguito di un incidente stradale in Versilia, 23 agosto 2019,