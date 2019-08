Muore dal dolore dopo il funerale della figlia Piegato per la perdita | papà Gastone non

Muore stroncato dal dolore dopo il funerale della figlia uccisa in un incidente stradale : Non ha retto al dolore della scomparsa della figlia. Così Gastone Rossi, 87 anni, papà di Susy Rossi, è morto a pochi giorni di distanza dal funerale della figlia, rimasta...

Brescia - 54enne Muore dopo 31 anni di coma : aveva avuto un incidente stradale nel 1988 : Una bruttissima storia arriva dalla provincia di Brescia, precisamente da Collebeato, dove venerdì scorso, 23 agosto, si è spento un uomo di 54 anni. Lo stesso, ormai da 31 anni, precisamente dal 1988, si trovava in stato vegetativo. La vittima, Ignazio Okamato, di origini giapponesi, purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane entrò in questo stato dopo un gravissimo incidente stradale, verificatosi quando aveva 22 anni. I suoi genitori, la madre ...

Rissa fuori dalla discoteca - ragazzo Muore accoltellato a Novara : Un ragazzo è morto accoltellato all'uscita della discoteca. Il ragazzo, del quale non è ancora nota l'identità, è stato ucciso questa notte nei pressi di una...

Tragedia nel teatino - Muore a 26 anni schiacciato dal Quad : Chieti - E' morto schiacciato dal Quad, la sua grande passione: Mirco Cocco, 26 anni, di Guardiagrele, un diploma in ragioneria, ha perso al vita nel tardo pomeriggio a Fara a Filiorum Petri, lungo la strada comunale che collega Fara a Roccamontepiano. L'incidente si è verificato all'altezza di Colle S. Donato, nel territorio farese: il giovane era su un Quad Polaris, proveniente da Roccamontepiano, quando in un tratto in ...

Oristano - con la bici giù dalla scogliera mentre percorre sentiero : Matteo Muore a 13 anni : Matteo Demelas, residente a Samugheo, è morto nelle scorse ore nel Reparto di rianimazione dell'Ospedale Brotzu di Cagliari dove era ricoverato da quella tragica giornata del 16 agosto scorso. Era caduto giù dalla scogliera sul litorale di S'Arena Scoada, nella marina di San Vero Milis, mentre percorreva in bici un sentiero interdetto.Continua a leggere

Gargano : donna cade dalla barca guidata dal marito e Muore annegata : Dramma in mare questa mattina al largo di Foce Varano, in provincia di Foggia, dove intorno alle 10 una donna è morta annegata per cause ancora in via di accertamento. La dinamica della tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da quanto si è appreso la donna sarebbe caduta dalla barca su cui si trovava insieme al marito. L’uomo si è tuffato per salvarla, ma non è riuscito nel suo intento. La coppia, originaria di Foggia, era in vacanza a ...

Cagliari - giovane cade dal balcone e Muore : ipotesi suicidio : Tragedia questa mattina a Cagliari nel quartiere Mulinu Becciu: un giovane è precipitato dalla terrazza di una palazzina ed è morto. Gli investigatori indagano su due ipotesi: incidente o gesto volontario.Continua a leggere

Muore dopo 31 anni di coma : nel 1988 rimase coinvolto in un incidente stradale a Brescia : Era in coma da 31 anni, da quando nella notte tra il 18 e 19 marzo del 1988 rimase coinvolto in un terribile incidente sulla A22. È morto venerdì scorso Ignazio Okamoto, conosciuto da tutti come “Cito”. Aveva 54 anni ed era accudito nella casa di famiglia di Collebeato, in provincia di Brescia, dai genitori.La sua vita però si era fermata a 22, l’età che aveva quando rimase gravemente ferito in ...

Si affaccia dal balcone per prendere il fresco : cade e Muore : Tragedia ad Oristano dove un anziano di 81 anni ha perso la vita cadendo dal balcone della sua abitazione al terzo piano. L’uomo si era affacciato per godere dell’aria fresca del mattino, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto. E’ accaduto questa mattina in via Campania a Oristano. Giuseppe Manca, questo il nome della vittima, aveva problemi a deambulare e viveva da solo: potrebbe aver avuto un capogiro mentre ...

Incidente stradale a Messina : Muore a 14 anni Aurora De Domenico : Ennesimo Incidente stradale a Messina. E' morta la 14enne Aurora De Domenico. Lo scontro è avvenuto tra un ciclomotore e un'auto

Il Segreto anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2019 : Fe Muore davvero? : Puntate dal 26 al 30 agosto 2019 Il Segreto: il destino di Fe, addio a tutti Fe riesce a sopravvivere. Faustino non la ucciderà, anche se la donna ha visto la morte in faccia. Mauricio, per salvarla dai suoi aguzzini, deciderà di inscenare la sua morte: le anticipazioni de Il Segreto dal 26 al 30 […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 26 al 30 agosto 2019: Fe muore davvero? proviene da Gossip e Tv.

Illinois - Muore per una malattia ai polmoni causata dalla sigaretta elettronica : è il primo caso negli Usa : Le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese, ma i casi di persone che presentano la "nuova malattia" continuano a salire

Avvolto dalle fiamme mentre prepara il limoncello : Guido Muore a 27 anni : Il giovane grafico e web designer dell'azienda Svapoweb è deceduto in ospedale in seguito alle ustioni riportate dopo un incidente domestico. Orrore a Benevento nel rione Libertà. Un giovane di 27 anni è stato Avvolto dalle fiamme mentre stava preparando il limoncello, famoso liquore campano, in casa propria. La notizia è stata riportata da Il Mattino. L’episodio sarebbe avvenuto a causa del contatto tra l’alcol necessario ...

Troppo obeso - non c'è la barella : 33enne Muore prima di arrivare in ospedale : Un 33enne "grande obeso", Troppo pesante per essere trasportato in ambulanza senza la barella adatta, è morto in provincia di Latina prima di arrivare in ospedale a bordo dell'auto dei familiari. Pesava Troppo e l'ambulanza non poteva portarlo in ospedale. Così è morto Francesco Domenici 33 anni di Formia, in provincia di Latina. Sarebbe potuta bastare una barella adatta alla sua mole, 180 chili per quasi due metri di altezza, ...