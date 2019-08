MTV Video Music Awards 2019 | tutti i vincitori

Fonte : gqitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Il maggiore cambiamento degli MTV;è stato: la premiazione, svoltasi nella notte tra il 26 e il 27 agosto, si è svolta per la la prima volta in New Jersey, presso il Prudential Center di Newark, con Sebastian Maniscalco a fare il padrone di casa per gli artisti premiati e le loro performance. Come da pronostici, sono state riconfermate regine della 36°edizione degli MTV VMAs Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish, che avevano fatto incetta di nomination. È infatti di Taylor Swift il premioof the Year, grazie alla clip You Need to Calm Down, apripista del suo nuovo album Lover e con cui si aggiudica anche il premio nella categoriafor Good . L;altrettanto prestigioso premio di Artista dell;anno va a Ariana Grande, mentre Billie Eilish trionfa nella categoria degli esordienti come Best New Artist, Push ...

