MTV Video Music Awards 2019 | i look maschili più assurdi e spettacolari

MTV Video Music Awards - Shawn Mendes hot e trionfa Taylor Swift - : Andrea Conti Occhi puntati sulla coppia della cerimonia Shawn Mendes e Camila Cabello, provocanti sul palco, ma il bacio non è arrivato. Miley Cyrus, fresca di divorzio da Liam Hemsworth, si è presentata con la fidanzata Kaitlynn Carter Le stelle della Musica internazionale si sono riunite ieri sera sopra lo stesso palco del Prudential Center di Newark (in New Jersey) per la cerimonia di premiazione della 36esima edizione degli MTV ...

L’arcobaleno di Taylor Swift agli MTV VMA 2019 - per l’Equality Act e contro Trump : video in You Need to Calm Down e Lover : Dominatrice delle nomination di quest'edizione insieme all'assente Ariana Grande, Taylor Swift agli MTV VMA 2019 è stata la grande protagonista della serata in termini di performance e di vittorie. E non poteva essere altrimenti visto che la popstar del Tennessee è stata annunciata come attrazione d'apertura della cerimonia di premiazione del 26 agosto e che ha appena pubblicato un album di inediti, Lover, capace di scalare le classifiche ...

L’esibizione di Missy Elliott agli MTV Video Music Awards : http://www.youtube.com/watch?v=i9I-ut1TXoA Dopo anni di relativo silenzio (il suo ultimo album, Block Party, è del 2011), Missy Elliott sembra prepotentemente ritornata sulle scene. L’artista che ha fatto la storia del rap è stata infatti celebrata nell’edizione 2019 degli Mtv Video Music Awards, tenutisi la scorsa domenica notte a Newark. Alla rapper è stato assegnato il Michael Jackson Video Vanguard Award, il premio cioè che ...

L’esibizione di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 - insolitamente minimalista nell’inedito Slide Away (video) : Annunciata a sorpresa poche ore prima della diretta, la performance di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 ha rappresentato uno dei momenti più intensi della cerimonia di premiazione del 26 luglio. Pur essendo stata snobbata nelle nomination di questa trentaseiesima edizione (come pure la Regina del Pop Madonna) e avendo dichiarato che non vi avrebbe partecipato, Miley Cyrus ha cambiato idea e si è esibita sul palco del Prudential Center nel New ...

MTV Music Awards : la rivincita di Taylor Swift - è suo il Video of the Year : Ieri, lunedì 26 agosto, il palco del Prudential Center di Newark (New Jersey) ha ospitato per la prima volta gli attesissimi MTV Music Awards 2019, giunti ormai alla 36° edizione. Tante le star presenti, tantissime le canzoni portate in scena per ottenere il favore della giuria, diversi i premi da contendersi, una sola grande rivincita: quella di Taylor Swift. Taylor Swift VS Kanye West Era il settembre del 2009 quando, sul palco degli MTV Music ...

La lista dei vincitori degli MTV Video Music Awards 2019 : il primato è donna con Taylor Swift - Ariana Grande e Billie Eilish : Non c'è stato un dominatore assoluto tra i vincitori degli MTV Video Music Awards 2019, ma le due artiste con più nomination, Taylor Swift, Ariana Grande e Billie Eilish si sono divise equamente il primato di più premiate della serata. Lunedì 26 agosto - durante la cerimonia aperta proprio dalla Swift con un'esibizione sulle note dei nuovi singoli You Need To Calm Down e Lover dall'omonimo nuovo album - gli MTV Video Music Awards 2019 hanno ...

MTV Video Music Awards 2019 : tutti i vincitori : Il maggiore cambiamento degli MTV Video Music Awards 2019 c2019;è stato: la premiazione, svoltasi nella notte tra il 26 e il 27 agosto, si è svolta per la la prima volta in New Jersey, presso il Prudential Center di Newark, con Sebastian Maniscalco a fare il padrone di casa per gli artisti premiati e le loro performance. Come da pronostici, sono state riconfermate regine della 36°edizione degli MTV VMAs Taylor Swift, Ariana ...

