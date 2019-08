MTV Video Music Awards 2019 | chi ha vestito chi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Taylor Swift in Atelier VersaceCamila Cabello in BalmainGigi Hadid in Tom FordBella Hadid in Charlotte Knowles Halsey in DundasBebe Rexha in Christian SirianoFKA Twigs in Ed Marker Miley Cyrus in Saint LaurentCardi B in Déviant La Vie Adriana Lima in Sally LaPointeNonostante manchi ancora qualche mese alla vera e propria «award season», che da novembre a febbraio vede susseguirsi una lunga serie di red carpet sino a quello celeberrimo degli Oscar, ogni anno a fine agosto si tiene una delle cerimonie più amate degllo showbiz: gli MTV, al Prudential Center di Newark in New Jersey, anche per questa edizione hanno regalato parecchie emozioni a chi segue appassionatamentea e vicende degli artisti pop del momento. A partire dal fiammante ritorno di Taylor Swift, che con il singolo You Need To Calm Down si è aggiudicata il premio più ambito della serata, quello di ...

mtvitalia : TONIGHT IS THE NIGHT ???? Non perderti i #VMAs stanotte all'1 in diretta dagli Stati Uniti su MTV (Sky 130) e in stre… - thatgrapejuice : MTV #VMAs 2019 Performances: Missy Elliott, Lizzo, Camila Cabello, & More - luz060102 : RT @stuckonyouth: Beh che dire follettini e follettine -