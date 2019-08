Morto da 45 giorni | la moglie per vendetta non lo seppellisce l’aveva tradita con una

È stato trovato Morto Andrea Zamperoni - lo chef italiano scomparso da alcuni giorni a New York : È stato trovato morto Andrea Zamperoni, lo chef italiano del ristorante di New York “Cipriani Dolci” di cui non si avevano più notizie da sabato scorso. Zamperoni aveva 33 anni ed era originario di Casalpusterlengo (Lodi) e lavorava nel ristorante

Il giallo del giovane scomparso 10 giorni fa a Mottola e trovato Morto : A dieci giorni dalla scomparsa, è stato ritrovato oggi senza vita Domenico Bello, 32enne di Mottola. E' giallo per ora sulla sua morte. Oltre a quella del suicidio gli inquirenti vagliano l'ipotesi dell'omicidio. Il cadavere è stato rinvenuto da due vigilantes in servizio di perlustrazione ai piedi di una scarpata nei pressi di una vasca per il recupero delle acque meteoriche non lontana dalla stazione ferroviaria ...

Vincenzo non ce l’ha fatta. È Morto a 22 anni dopo tre giorni di agonia : Vincenzo Cuccurullo non ce l’ha fatta. Il 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente con il suo scooter sabato sera è morto nel primo pomeriggio di martedì all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’incidente che è costato la vita al giovane di Monterusciello è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato in via Campana, nei pressi del megastore “Metro”.\\ Vincenzo era insieme a un amico in sella a uno scooter quando, ...

Monopoli - 17enne Morto due giorni dopo la visita al pronto soccorso. Si attende l'autopsia : Ha accusato un malore in casa, ma è morto durate il trasporto in ospedale. Due giorni prima era stato in ospedale perché aveva febbre alta e un'otite dove gli era stata prescritta una cura antinfiammatoria

Incidente in vacanza in Sicilia - Valentina Michelli si sveglia dopo 8 giorni di coma : non sa che il marito è Morto : Valentina Michelli, la 33enne di Partinico (Palermo) rimasta coinvolta in un Incidente in moto a Terrasini, si è svegliata dopo otto giorni di coma. La giovane si trovava in Sicilia per una vacanza insieme al marito, il 38enne bergamasco Francesco Capodilupo, che nello schianto con un’auto era morto poco dopo. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Valentina si è svegliata a otto giorni di distanza dal terribile Incidente in cui ...

Simon Gautier trovato Morto : era disperso da 9 giorni. «Il corpo individuato grazie a un drone» : Simon Gautier è morto. Il turista francese disperso nel Cilento da 9 giorni, da quel 9 agosto in cui telefonò al 118 per chiedere aiuto (qui la trascrizione della drammatica telefonata), è stato trovato senza vita in fondo ad un burrone, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Il cadavere di Simon, precipitato da un sentiero, era difficile da individuare: decisiva è stata la scoperta di uno zaino attraverso le immagini di un drone. I ...

Simon Gautier - Morto l’escursionista francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento : era in fondo a una scarpata : Non ce l’ha fatta Simon Gautier. Il corpo del 27enne escursionista francese disperso da 9 giorni nelle campagne del Cilento è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata. Era precipitato in punto poco visibile, ma solo oggi i soccorritori sono riusciti ad individuare lo zaino, attraverso le immagini di un drone, e procedere al recupero del cadavere. Si trovava in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, ...

