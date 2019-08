Monica Vitti | il ritiro e la malattia Helen Mirren Il mio idolo | volevo essere

Gerini : entusiasta e grata di portare in scena Monica Vitti : Al festival del cinema e della televisione di Benevento Claudia Gerini ha presentato in anteprima "Raccontami", pièce teatrale sulla storia artistica di Monica Vitti, scritta da Anna Aquilone e diretta da Massimo Cinque. Un'impresa non da poco per l'attrice interpretare quest'icona del cinema italiano. "Da parte mia c'è grande entusiasmo, quando mi hanno proposto di fare un recital su di lei e di raccontarla mi si è illuminato il cuore, perché ...