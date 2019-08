Ministro della giustizia ha una storia con la moglie del Re | una bellissima 22 enne

In Polonia il viceMinistro della Giustizia si è dimesso dopo essere stato accusato di aver condotto una campagna di diffamazione contro un giudice : Martedì il viceministro della Giustizia polacco Lukasz Piebiak si è dimesso dopo la pubblicazione di un articolo del sito di notizie Onet che lo aveva accusato di aver «organizzato e controllato» una campagna di diffamazione contro il giudice Krystian Markiewicz, leader dell’organizzazione di giuristi Iustitia,

Open Arms - Roberto Saviano : "Matteo Salvini Ministro della malavita e bandito. Finirai in carcere" : "I 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il ministro della malavita". Roberto Saviano, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, torna ad attaccare il leader della Lega per la sua linea dura sull'im

Russia - F-18 Nato intercetta l’aereo del Ministro della Difesa. Respinto da caccia del Cremlino : Un F-18 della Nato (nel caso specifico un aereo spagnolo) si è avviciNato troppo al Tu-214 su cui era imbarcato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nei cieli sopra le acque internazionali del mar Baltico. Una presenza indesiderata subito respinta dai due Su-27 russi dalla flotta del Baltico. A diffondere le immagini delle manovre dei Top-gun è stato il ministero della Difesa della Russia L'articolo Russia, F-18 Nato intercetta ...

Germania - Olaf Scholz si candida alla guida della Spd : il Ministro delle Finanze di Merkel osteggiato dall’ala sinistra del partito : Sarebbe il simbolo della continuità, di una Spd fedele alla linea moderata e aperta al compromesso, lui che è definito da Der Spiegel “uno dei più decisi fautori” della Grosse Koalition. Il ministro delle Finanze e vicecancelliere tedesco, Olaf Scholz, si candida alla guida del partito socialdemocratico. È il primo nome di peso che si fa avanti per la presidenza Spd, da quando Andrea Nahles a giugno ha presentato le dimissioni in ...

Mosca : “Caccia NATO ha avvicinato l’aereo del Ministro della difesa“ : Mosca afferma che un caccia della NATO si è avviciNATO all’aereo sul quale volava il ministro russo della difesa Sergei Shoigu, mentre stava sorvolando lo spazio aereo internazionale sul mar Baltico. A quanto scrive l’agenzia russa Sputnik, l’aereo di Shoigu stata tornando verso Mosca dall’enclave di Kaliningrad scortato da due aerei militari Su-27, che hanno impedito al caccia F-18 della NATO di avvicinarsi ...

Il coraggio della politica contro il Ministro della paura : Che solitatio y triste final, per quello che doveva essere un 2019 bellissimo, sotto le insegne del governo del cambiamento. Dopo mesi di porti chiusi e accise della benzina rimaste al loro posto, di povertà abolita dai balconi e criminalizzata per le strade, sgomberata dalle ruspe, pare finire così il contratto giallo-verde: con una improvvisa accelerata estiva imposta dal segretario della Lega e ministro degli interni, che ...

Matteo Salvini - il Pd sfida la Lega : prima della mozione di sfiducia a Conte - vogliamo quella al Ministro : Al Pd non è bastata la batosta di avere un partito diviso su tutto. Ora si diverte anche a provocare. L'ultima trovata arriva dal capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che ha annunciato la richiesta, in conferenza di capigruppo al Senato, di calendarizzare prima la mozione di sfiducia

Il Ministro Costa : "Il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia è un reato e va sanzionato" : Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it in cui ha parlato del caso del figlio del Ministro dell’Interno: “La vicenda del figlio di Salvini su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima configura un reato che è sanzionato, attenzione non sanzionabile, ma sanzionato”. Il Ministro, che è anche Generale dei Carabinieri, sottolinea che “io, se ho i ...

Scuola - scoppia la polemica della sindaca di Monfalcone : PD durissimo ‘Bussetti Ministro della scuola o della Lega?’ : Anna Maria Cisint è la sindaca di Monfalcone, una sindaca leghista. In queste ultime ore, alcune sue dichiarazioni riguardanti anche la scuola stanno facendo discutere. La prima cittadina della nota cittadina friulana se la prende con gli insegnanti schierati politicamente a sinistra: “Con le loro ideologie, avvelenano i giovani – ha dichiarato Anna Maria Cisint – osteggiando apertamente le scelte democratiche che gli italiani ...

Figlio su moto d’acqua della polizia - Ministro : “Non vedo rischi per la libertà di stampa” : “Non vedo rischi per la libertà di stampa in Italia onestamente. Se ci sono delle indagini, aspettiamole. Che lascino fuori i bambini e se la prendano con me”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, è tornato a parlare dell’episodio della moto d’acqua della polizia dove è salito il Figlio maggiore. Questa mattina il capo della polizia, Franco Gabrielli, alla stazione di Rogoredo a Milano, ha ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia - il Ministro al videomaker : “Vada a riprendere i bambini e i minorenni visto che le piace” : Duro botta e risposta tra Matteo Salvini e Valerio Lo Muzio, il videomaker e giornalista di Repubblica che pochi giorni fa ha ripreso il Figlio del ministro dell’Interno sulla moto d’acqua della polizia. Il ministro ha replicato a più riprese con durezza al giornalista che stava tentando di porgli delle domande sul comportamento della sua scorta. Seccato, Salvini gli ha impedito di parlare e di concludere le domande: “Lei che è ...

Bufera su Salvini - suo figlio a Milano Marittima sale su una moto d’acqua della Polizia - il Ministro “errore mio da papà” - la sinistra chiede le sue dimissioni : Uso improprio dei mezzi della Polizia di Stato, un’accusa pensante per Matteo Salvini sulla quale in queste ore sta indagando al questura di Ravenna. Il Ministro degli Interni ha fatto salire il figlio 16enne su una moto d’acqua della Polizia di Stato a Milano Marittima. Alla guida della moto d’acqua un poliziotto. Il fatto è stato immortalato in un video che mostra il figlio di Salvini cavalcare le onde di Milano Marittima a bordo di ...

Il Ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo : Il ministro degli Interni rumeno Nicolae Moga si è dimesso per lo scandalo dell’omicidio della 15enne che la polizia non aveva soccorso in tempo. Moga, che aveva giurato da ministro solo sei giorni fa, ha detto che le sue dimissioni