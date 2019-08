Milano | controlli nelle stazioni ferroviarie | polizia arresta 4 persone

Milano : controlli sulle strade - polizia ritira 6 patenti : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - La polizia ha effettuato a Milano una serie di controlli sulle strade della città per prevenire gli incidenti stradali. La scorsa notte in piazza Belfanti tre equipaggi della polizia stradale in servizio hanno controllato 21 persone: di queste cinque guidavano ubriache.