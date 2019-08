Migranti | sindaco Lampedusa | ‘abbandonati dal governo | scelta precisa per creare qui caos’

**Migranti : nave militare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco 'Fa impressione'** : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - La nave militare spagnola "Audaz", arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. "Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane", dice il Sindaco

**Migranti : nave militare spagnola Audaz a Pozzallo - Sindaco ‘Fa impressione’** : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – La nave militare spagnola “Audaz”, arrivata in Italia per trasferire 15 migranti sbarcati dalla Open Arms, ha lasciato Lampedusa per raggiungere la fonda a Pozzallo. “Fa una certa impressione una nave militare straniera al largo delle coste siciliane”, dice il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna.L'articolo **Migranti: nave militare spagnola Audaz a Pozzallo, Sindaco ‘Fa ...

Migranti - sindaco Lampedusa : “Nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'hotspot sovraffollato - chi vuole creare tensione su isola?' : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) - "Quello che sta accadendo a Lampedusa è paradossale. Prima hanno tenuto i Migranti a bordo della Open Arms per quasi venti giorni davanti la nostra costa, e c'era chi non avrebbe mai voluto farli sbarcare. Ora quei Migranti sono tutti sull'isola, con il Centro di accog

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘hotspot sovraffollato - chi vuole creare tensione su isola?’ : Palermo, 24 ago. (AdnKronos) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa è paradossale. Prima hanno tenuto i Migranti a bordo della Open Arms per quasi venti giorni davanti la nostra costa, e c’era chi non avrebbe mai voluto farli sbarcare. Ora quei Migranti sono tutti sull’isola, con il Centro di accoglienza sovraccarico”. E’ la denuncia del sindaco di Lampedusa Salvatore Martello. “Nel frattempo è ...

Ventimiglia - manifesto funebre contro il sindaco già minacciato per la fontanella dei Migranti : Fabrizio Tenerelli Il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, è già stato ingiuriato e minacciato per aver smurato una fontanella dei giardini pubblici utilizzata anche dai migranti. Adesso il manifesto funebre con le felicitazioni per la sua morte Prima gli insulti, poi le minacce e infine un manifesto funebre affisso in città, recanti le felicitazioni per la sua morte. Se di scherzo si tratta, sicuramente è di cattivo gusto, ...

Migranti : sindaco Lampedusa - 'paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E' incredibile". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Mu

Migranti : lettera di minacce a sindaco Lampedusa 'Prima i nostri' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Nuova lettera di minacce al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Il mittente è targato "Prima i nostri", mentre all'interno si legge, tra le altre cose: "Lei faccia il suo lavoro, Ong è una questione di ordine”. "Mi fa schifo solo a guardarla - dice Martello all'A

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘paese ridicolo - minacciato perché esprimo mia opinione’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Siamo diventati un paese ridicolo. Uno non può esprimere la propria opinione che viene attaccato o minacciato. E’ incredibile”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello, parlando della nuova lettera di minacce arrivata nel suo ufficio al Municipio nel comune. Sulla lettera si legge”Prima i nostri”. E poi “Lei faccia il suo lavoro, ...

Migranti : lettera di minacce a sindaco Lampedusa ‘Prima i nostri’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – Nuova lettera di minacce al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Il mittente è targato “Prima i nostri”, mentre all’interno si legge, tra le altre cose: “Lei faccia il suo lavoro, Ong è una questione di ordine”. “Mi fa schifo solo a guardarla – dice Martello all’Adnkronos mentre guarda la busta – Non l’ho manco letta tutta. E’ ...

Sindaco di Ventimiglia insultato e minacciato di morte per la fontanella dei Migranti : Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino è stato insultato e minacciato di morte sui social per avere smurato una fontana utilizzata dai migranti per bere e lavarsi, oltre che dai cittadini. “Sono stato insultato, offeso e minacciato di morte, sui social, per una fake news. Ho già sporto denuncia ai carabinieri, ma è indubbio che questo resta un fatto davvero increscioso”. A parlare è il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino ...

Sindaco chiude fontana contro sprechi - avversari accusano "ci bevevano i Migranti" : Fabrizio Tenerelli Il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha smurato una fontanella all'ingresso dei giardini pubblici, per evitare sprechi, ma i suoi avversari lo hanno subito accusato di averla tolta, perché ci bevevano e si lavavano i migranti Una banalissima fontanella situata all’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio, di Ventimiglia, in provincia di Imperia, ha scatenato un caso politico nazionale. Motivo: il Sindaco ...

Migranti : sindaco Lampedusa lancia hashtag 'iosonopescatore' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una t-chiet bianca con l'hashtag 'iosonopescatore'. A pubblicarla sul suo profilo Facebook è il sindaco di Lampedusa Totò Martello che scrive: "La prima volta che sono salito su una barca mi hanno insegnato che ogni vita umana in pericolo va salvata. Perché il mare ha

Migranti : sindaco Lampedusa lancia hashtag ‘iosonopescatore’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una t-chiet bianca con l’hashtag ‘iosonopescatore’. A pubblicarla sul suo profilo Facebook è il sindaco di Lampedusa Totò Martello che scrive: “La prima volta che sono salito su una barca mi hanno insegnato che ogni vita umana in pericolo va salvata. Perché il mare ha le sue regole e vanno rispettate. #Iosonopescatore”. Da quindici giorni, a largo di Lampedusa, si trova la ...