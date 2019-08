Migranti - Salvini firma divieto ingresso nave Eleonore/ Ong Lifeline - è caos Governo : 101 Migranti su nave Eleonore verso l'Italia: Salvini firma divieto d'ingresso a ong Lifeline, ma è caos Governo perché serve controfirma Trenta-Toninelli

Migranti - Salvini firma il divieto d’ingresso per la nave della ong Lifeline con 101 persone a bordo. Ma manca l’ok di Difesa e Trasporti : La nave Eleonore della ong Lifeline che nella serata di lunedì ha soccorso 101 Migranti su un gommone in difficoltà al largo di al-Khoms, in Libia, non ha il permesso del Viminale per entrare nelle acque territoriali italiane. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rimasto nei palazzi del ministero nei giorni scorsi durante la crisi di governo, ha firmato il divieto d’ingresso per la nave battente bandiera tedesca che, durante il ...

Matteo Salvini esce dal Viminale e riparte l'invasione. Migranti - un golpe italiano : giro di soldi sospetto : Con la crisi di governo e la possibilità di un'alleanza M5s-Pd, la macchina per infoltire le città italiane di immigrati si è rimessa in moto. Non è una novità che i dem vogliano a tutti i costi abolire il decreto Sicurezza, provvedimento approvato anche da coloro con cui adesso vorrebbero formare u

Ocean Viking - adesso che Matteo Salvini va via le navi Ong cariche di Migranti vanno a Malta : Sono 356, sono giovani e forti e arriveranno in porto. Sì, ma non un porto italiano. I migranti a bordo della Ocean Viking, la nave battente bandiera norvegese e facente capo a una ong francese, ferma in acque internazionali da 14 giorni, sbarcheranno a Malta, dopo che il governo de La Valletta, col

Migranti - Salvini : «Due gommoni con 100 a bordo : non cedere a ricatti scafisti e Ong» : «Due gommoni con circa 100 immigrati a bordo nel Mediterraneo, la Guardia Costiera Libica sta intervenendo per soccorrerli e riportarli a terra. Se si cede al ricatto di scafisti e Ong e si...

Migranti : su barca appoggio Jonio messaggio a Ue ‘Basta nascondersi dietro Salvini’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – “Eu stop hiding behind Salvini”, cioè “Unione europea basta nascondersi dietro Salvini”. E’ il messaggio scritto sulla vela della ‘Matteo S.’, la barca d’appoggio della nave Mare Jonio del progetto di Mediterranea Saving Humans, che è partita ieri sera da Licata (Agrigento) per salvare vite umane. Il messaggio è apparso anche tra le stories di Instagram di ...