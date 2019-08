Migranti : Mediterranea - 'nell'hotspot Lampedusa situazione insostenibile' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Nell'hotspot di Lampedua la situazione è insostenibile". E' la denuncia di Mediterranea Saving Humans. Proprio oggi il questore Rosa Maria Iraci, parlando con l'Adnkronos, ha smentito il caos al centro d'accoglienza, denunciato anche dal sindaco Salvatore Martello. "E

**Migranti : Mediterranea - 'Ue complice dei crimini libici'** : Plermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Cento persone sono state salvata dal mare e dall'inferno della #Libia dalla nave #Eleonore di Lifeline. Mentre l'UE è complice dei crimini libici, le navi della società civile riportano in mare i diritti umani e la speranza". Così, Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - 'durante operazioni soccorso naufraghi terrorizzati da libici' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Mentre erano in corso le operazioni di soccorso da parte del rescue team di #Eleonore, una motovedetta della cosiddetta "guardia costiera libica" si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi". Così sui social Mediterranea Saving Humans.

Migranti - la ong Mediterranea soccorre 101 persone al largo della Libia. Poi denuncia : “Hanno mandato in tilt i nostri radar” : La nave Eleonore, appartenente alla ong Lifeline, ha salvato 101 persone nel mar Mediterraneo, a 43 miglia dalle coste libiche di Al-Khoms. I Migranti si trovavano a bordo di un gommone che era sul punto di affondare. I naufraghi saranno soccorsi dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, che si sta dirigendo verso est per dare assistenza. A comunicarlo è stata la stessa Mediterranea, su Twitter. “Mentre erano in corso le ...

Migranti : Mediterranea - 'in soccorso di 101 persone su gommone che stava affondando' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "La nave #Eleonore di Lifeline ha operato il soccorso di 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms. La #MareJonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est". Così, su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Migranti - Mediterranea denuncia : “Interferenze militari mandano in tilt i nostri sistemi” : La denuncia di Mediterranea: "A causa di una intensa (e non meglio identificata) attività militare di 'jamming' cioè di deliberata interferenza sui segnali GNSS e GPS, le nostre apparecchiature di bordo non ricevono alcun messaggio e gli stessi nostri strumenti di navigazione sono mandati in tilt".Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'a bordo macchinari in tilt per interferenza attività militare' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "La nave Mare Jonio sta pattugliando il Mediterraneo centrale ormai da tre giorni, mentre quella immensa distesa d'acqua è teatro, in particolare nella zona SAR a Est di Tripoli, di ripetute catture di profughi di guerra da parte della cosiddetta guardia costiera libic

Migranti - i ragazzi di Mediterranea : "Rieccoci - siamo tornati" : Dopo che la procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della Mare Jonio, la nave madre del progetto Mediterranea ha ripreso il largo per un'operazione congiunta con gli attivisti di Lifeline. "La nostra missione è quella di essere là dove bisogna essere"

Migranti : Mediterranea - 'ennesima strage nel silenzio colpevole dell'Italia e dell'Ue' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Mancano conferme definitive, ma se venisse accertata sarebbe l'ennesima terribile strage. Nel silenzio colpevole dell'Europa, dell'Italia. Nel Mediterraneo c'è bisogno di salvezza, c'è bisogno di noi". Così, sui social, Mediterranea Saving Humans, dopo la notizia di Alarm phone secondo cui ci sarebbe un'altra strage nel Mediterraneo.

Migranti : Mediterranea - 'si avvicina ripartenza Mare Jonio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - "Ci siamo quasi, la ripartenza di Mediterranea e della Mare Jonio si avvicina. Dopo mesi di frustrazione per non poter essere in Mare, grazie all’immenso sostegno del nostro equipaggio di terra stiamo per tornare là dove c’è bisogno di noi. A bordo sono quasi pronti, v