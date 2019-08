Migranti climatici | perché è urgente combattere il riscaldamento globale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) di Giorgio De Girolamo Abbiamo assistito nelle scorse settimane alla tanto attesa approvazione del decreto Sicurezza bis, che ha come nodo centrale la regolamentazione del salvataggio in mare delle migliaia di uomini, donne e bambini che ogni giorno fuggono dal sud del mondo. Seguiamo attentamente nel dibattito pubblico un quotidiano tifo pro o contro un flusso migratorio che, negli ultimi tre anni, ammonterebbe a 700mila persone in un continente che conta più di 700 milioni di abitanti (la Ue da sola supera i 500 milioni). Ma, presi dalle molte paure, dimentichiamo la paura più importante: la crisi climatica che avanza. Di fronte a uno dei più validi report in materia redatto dalla Banca mondiale più di un anno fa, che ci dice che “entro il 2050 saranno almeno 143 milioni le persone costrette a spostarsi per ragioni legate al cambiamento climatico”, aiutarli a casa loro, come in molti ...

