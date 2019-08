Matteo Renzi | il piano per affondare il Pd | dopo la Leopolda | scissione ed elezioni con

Crisi di governo - Matteo Renzi : “Folle perdere l’occasione per mandare a casa i sovranisti” : Matteo Renzi lancia ancora un appello al Pd, affinché trovi un accordo per un esecutivo con il M5S: "Adesso la Crisi di governo è nelle mani dei segretari di partito. Io come tutti auspico che prevalgano la saggezza e la responsabilità, da parte di tutti. Dire 'prima gli italiani' oggi significa dire: mettiamo a posto i conti e garantiamo un governo".Continua a leggere

Via libera di Matteo Renzi al Conte bis : ora Di Maio non può tirarsi indietro : La sensazione è che Luigi Di Maio faccia davvero di tutto per tornare insieme a Matteo Salvini. Ma ora che

Renzi - lo studente e il videoselfie alla scuola di politica : “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta : “Hai sbagliato Matteo” : Al termine della scuola politica “Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteo Renzi si è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche lo studente Roberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha ...

"Salvini ora è quasi Ko". Matteo Renzi dopo le parole di Conte : “Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei ...

Renzi contro Gentiloni - Pd spaccato. Zingaretti : Matteo vuole logorarmi : In una lezione alla sua scuola politica l'ex premier accusa il suo successore di voler far saltare l’accordo con il M5S

Matteo Renzi - l'audio choc contro Paolo Gentiloni : "È stato lui a far saltare l'accordo con i 5 Stelle" : Matteo Renzi, mentre teneva la lezione per i ragazzi della scuola di formazione politica a Barga, in Garfagnana, non ha perso l'occasione per mettere zizzania nel Pd. Ed ecco che durante il discorso dopo le consultazioni al Quirinale (quello in cui Di Maio sembra frenare l'asse Pd-M5s), l'ex premier

Matteo Renzi - i suoi contro Zingaretti e Gentiloni : "Al Colle per far fallire la trattativa con il M5s" : "Stupore". Così fonti Renziane accolgono le indiscrezioni di stampa secondo cui, durante le consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe posto tre condizioni non negoziabili per dar vita a un governo con M5s. "Non ne sapevamo assolutamente nulla",

Vittorio Feltri : "Matteo Renzi non vuole fare un nuovo partito. Ma rioccupare il Pd" : "Io non credo che Matteo Renzi voglia dar vita a un nuovo partito". Vittorio Feltri, ospite de L'aria che tira, su La7, parla del futuro dell'ex premier del Partito democratico: "vuole rioccupare il vecchio Pd e gli auguro di riuscirci. Anche perché chi fa dei piccoli partiti nuovi storicamente fini

Matteo Renzi - cosa hanno detto in segreto i Cinque Stelle dopo il discorso in Senato : Di Maio cancellato : A ottenere le lodi dei pentastellati dopo il discorso in Senato non è solo Giuseppe Conte (come previsto considerato che è stato nominato premier proprio dai Cinque Stelle). A raccogliere gli elogi è anche il fu acerrimo nemico, Matteo Renzi. Quella che una volta sembrava fantapolitica, oggi è press

Matteo Renzi - il retroscena sul terrore dentro M5s e Pd : "Ma ci possiamo fidare o no?" : Il Movimento 5 Stelle ha smentito che sia stato Luigi Di Maio ha telefonare a Nicola Zingaretti per iniziare la trattativa con il Pd per formare un governo. Il Corriere della Sera riporta i colloqui tra gli "sherpa" dem e grillini e una domanda, cruciale, che potrebbe far capire la piega che prender

Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel governo PD – M5s : Maria Elena Boschi non è tra i nomi che potrebbero entrare in un governo di legislatura fra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. La conferma arriva direttamente dalla deputata del Partito Democratico con una breve dichiarazione rilasciata prima di entrare nella direzione nazionale del partito, che ha dato il definitivo via libera al segretario Nicola Zingaretti affinché verifichi l’esistenza di una maggioranza alternativa a quella che ...

Matteo Renzi - le mani sul governo Pd-M5s. "Farà il suo partito - e la Boschi...". Tutto già deciso : L'ombra di Matteo Renzi su Nicola Zingaretti, il Pd, e il futuro eventuale governo dell'inciucio con il M5s. Al segretario dem, spiega un retroscena della Stampa, "è giunta notizia che appena partirà il gabinetto giallorosso Renzi comincerà a organizzare una scissione parlamentare". L'antipasto di s

Matteo Renzi e Nicola Zingaretti - quello che è sfuggito a molti : Pd e M5s - perché può saltare tutto : Il premier Giuseppe Conte non si è ancora dimesso e nel Pd va in scena un nuovo, drammatico cambio di rotta. Matteo Renzi, in Senato, corregge il tiro dichiarandosi a favore di un governo con il Movimento 5 Stelle, anche di breve durata, per disinnescare l'aumento dell'Iva e la manovra. In quel gove

Matteo Renzi provoca Salvini : "Fai chiarezza sulla Russia". E il Capitano crolla sui banchi - poi se ne va : "Non è un colpo di Stato cambiare un governo, ma aprire questa crisi è stato un colpo di sole, questo è il Parlamento, non è il Papeete". Matteo Renzi chiarisce subito dove vuole andare a parare: sì al governo Pd-M5s. In Senato, intervenuto dopo il premier dimissionario Giuseppe Conte e Matteo Salvi