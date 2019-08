Marquez chiama | Hamilton risponde | botta e risposta social tra i due campioni FOTO

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Marc, Lewis: presto una sfida in pista tra i duedel mondo? Il Gp della Gran Bretagna non è stato clemente con Marc: dopo la sconfitta all’ultima curva in Austria, per mano di Andrea Dovizioso, lo spagnolo della Honda è stato sconfitto ancora una volta alfinish, ma a Silverstone ad avere la meglio è stato Alex Rins, per soli 0,013 secondi. Il campione del mondo in carica di MotoGp ha quindi deciso di lasciarsi alle spalle la gara britannica lanciando una ‘sfida’ a Lewisha infatti ammesso di non averlo ancora mai incontrato ma che sarebbe interessante vedere una sfida in pista tra loro due. Alla vigilia del Gp del Belgio, che vedrà i piloti della Formula 1 tornare a sfidarsi dopo la pausa estiva, Lewisha deciso di accettare la sfida di: “facciamolo fratello. Non vedo ...