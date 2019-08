Mara Venier in costume | boom di complimenti per la foto con il marito

Mara Venier furiosa con un hater. Attacca il marito su Instagram e lei sbotta : “Scusa - ma devo mandarti affan****” : Mara Venier non le manda a dire. Attaccata sui social dopo aver pubblicato una foto insieme al marito, con cui è sposata dal 2006, la conduttrice ha risposto ai fan che l’accusavano di averlo scelto solo perché ricco. “Se lui fosse stato povero non te lo saresti filata nemmeno di striscio” ha scritto un utente. “Amore della zia scusa ma ti devo mandare affa*****ooooooooooooooooooooooooooo!”, ha subito commentato di rimando la Venier, ...

Domenica In - Mara Venier confessa : “Non sorridevo più” : Mara Venier: “Il mio nipotino mi ha ridato la felicità dopo un periodo molto brutto” Mara Venier, attualmente in vacanza a Santo Domingo con la sua adorata famiglia, il 15 settembre tornerà al timone di Domenica In, dal 4 ottobre condurrà un programma radiofonico su Radio2, Chiamate Mara 3131, e a dicembre, per due puntate, uno show in prima serata intitolato La porta dei sogni. Intervistata dal Corriere.it, Mara Venier ha parlato ...

Mara Venier : "La parola - nonna - mi piace. Non ho paura di dire che i miei nipoti sono la mia ragione di vita" : “La parola nonna mi piace proprio. Non mi ha mai spaventata”. A dirlo è Mara Venier che in questi giorni si prepara a tornare su Rai Uno con “Domenica In” ma lei, uno dei volti più amati della tv italiana, non è soltanto conduttrice e donna di spettacolo. È anche mamma e nonna (di Claudio che ha 2 anni e Giulio che, invece, ne ha 17) e, in questa veste, ha deciso di raccontarsi sulle ...

Mara Venier : “I nipoti la mia ragione di vita - loro la gioia assoluta” - : Luana Rosato Mara Venier si racconta come nonna e ammette di aver provato una gioia assoluta solo con Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, e Claudio, l'ultimo arrivato Quando non è impegnata con la tv, Mara Venier adora trascorrere il tempo libero in famiglia, con i nipoti Claudio e Giulio, e con il marito Nicola Carraro. L’essere diventata nonna, però, sembra aver reso la conduttrice Rai ancora più felice e solare. A raccontarlo ...

Mara Venier : "I nipoti sono la mia ragione di vita" : Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato una toccante intervista di Chiara Maffioletti a Mara Venier, conduttrice di punta della Rai che nella prossima stagione televisiva è attesa dalla sua seconda edizione consecutiva di Domenica In e da uno show nuovo di zecca in prima serata intitolato La porta dei sogni, probabilmente ispirato a Il treno dei desideri.La presentatrice, legata da tempo a Nicola Carraro, sta godendo una seconda ...

Mara Venier ama essere nonna : “I miei nipoti sono la mia ragione di vita” : Mara Venier, nonna sprint e affettuosa. Sul Corriere della Sera di oggi, una bella intervista alla regina della domenica di Rai1 sulla gioie della terza età e sulla soddisfazione di essere nonna. C'è Claudio, due anni, e Giulio, 17, i suoi due nipoti adorati: "sono la mia ragione di vita. E anche la parola, nonna, mi piace proprio". La conduttrice di "Domenica In" rivela di essere diventata mamma molto presto: "A 17 anni, una gioia grandissima ...

