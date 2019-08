Maltempo | naufragio nel Mediterraneo | almeno 40 morti al largo delle coste della Libia

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Si stima che40 persone siano annegate alin un nuovonel Mar. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unhcr. “Questo scioccante incidente ha spinto l’Unhcr, l’AgenziaNazioni Unite per i rifugiati, a rinnovare la sua richiesta urgente di intervento per salvare vite umane”, si legge. Circa 60 sopravvissuti sono stati soccorsi e portati a terra nella città costiera di Al Khums, a circa 100 chilometri a est di Tripoli. Le operazioni di salvataggio, condotte dalla Guardia costiera libica e da pescatori locali, sono in corso da questa mattina. I team dell’Unhcr stanno fornendo ai sopravvissuti assistenza medica ed umanitaria. “Non dobbiamo semplicemente accettare queste tragedie come inevitabili“, ha affermato Vincent Cochetel, inviato speciale dell’Unhcr per il ...