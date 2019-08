M5s verso la resa dei conti

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) Ore concitate nelle chat del Movimento 5 Stelle dopo lo stallo registrato nella trattativa per formare un nuovo governo con il Pd. Alle 14, si apprende, Luigi Di Maio vedrà i ' suoi' capigruppo nelle commissioni permanenti di Camera e Senato. Una riedizione dell'incontro che c'è già stato e nel quale si è parlato solo dei temi all'esame del Camere e degli obiettivi da raggiungere. C'è chi non esclude, che anche in questa sede, un accenno di dibattito sulla crisi sia ineludibile. Intanto resta, per ora, fissata per le 19 l'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori. Si incontreranno a Montecitorio con il capo politico e fonti parlamentari non escludono che si possa arrivare a unadeise arriveranno chiusure che verranno ritenute immotivate al dialogo con i Dem. Emerge l'eventualità, ritenuta improbabile da altre fonti parlamentari, che possa ...

