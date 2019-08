M5S | senza sì a Conte no ad altri incontri Il Pd | accordo a rischio a causa di Di Maio

?Governo - tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio : «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem : il nodo è la squadra : Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S e Pd. I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i...

M5S : "Senza sì a Conte inutile vedersi col PD" : L'incontro di ieri sera è andato male ed è finito con un rinvio alle 11 di questa mattina, ma il MoVimento 5 Stelle stamane ha diramato una nota in cui dice di non voler più parlare con il PD fino a quando i dem non si saranno schiariti le idee, che per i pentastellati significa dire sì a Giuseppe Conte Premier. Più che una trattativa, dunque, le parole del M5S sembrano un'imposizione, che potrebbe nascondere di tutto, dalla ...

M5S : no incontro con Pd senza sì a Conte : 10.22 "Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Conte". Così una nota il M5S sulle trattative con il Pd per tentare di formare una maggioranza di Governo. "Se si vuole il voto- prosegue la nota-lo si dica apertamente.Il M5S è la prima forza politica in Parlamento,lo ricordiamo a tutti" In "una fase cosi ...

Governo - M5S : "Pd ancora confusoSenza sì a Conte no altri incontri" : "In una fase cosi delicata per il Paese non c’è tempo da perdere. Noi stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse". Lo comunica il Movimento 5 stelle in una nota ufficiale. Segui su affaritaliani.it