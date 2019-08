?M5S-Pd | quattro ore di vertice Di Maio | «?Nuovo incontro? Se non dicono sì a Conte

Ex Ilva - M5S batte Renzi : l’immunità penale per ArcelorMittal passa da due a quattro anni : Ma qual è la verità sull’immunità penale per ArcelorMittal? Partiamo dai fatti. Il 9 luglio scorso, il ministro Luigi Di Maio dichiarava: “Non esiste alcuna possibilità che torni”. In realtà era in corso una trattativa. E infatti il 1 agosto il direttore finanziario Aditya Mittal, in una conference call sui conti, ha detto: “ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare ...