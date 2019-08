Lutto nel mondo della musica | è morto improvvisamente a 44 anni

Lutto nel giornalismo abruzzese - è morta la collega Simona Petaccia : Chieti - E’ morta durante la scorsa notte, nell’ospedale di Chieti, dove era ricoverata da diverso tempo Simona Petaccia. Simona era giornalista dal 1999 ericopriva la carica di presidente della onluns Diritti Diretti, che si occupa di comunicazione relativa al turismo accessibile. Simona era molto conosciuta in Abruzzo e fuori dai confini regionali. Era laureata con lode in Lingue e Letterature Straniere. Specializzata in Comunicazione e Uffici ...

Le notizie del giorno – Icardi fa tremare l’Inter - Lutto nel mondo del calcio - la cessione della Sampdoria : Icardi FA tremare L’INTER – Ultimi giorni di calciomercato, una situazione spinosa che dovrà essere risolta è quella che riguarda l’attaccante Mauro Icardi, è rottura totale tra l’argentino ed il club nerazzurro e clamorosamente al momento la soluzione più probabile sempre una conferma a Milano da separato in casa, Icardi rischia di non scendere in campo per tutta la prossima stagione. Sì perchè sembra quasi impossibile ...

Lutto nel mondo del calcio - morto attaccante all’età di 40 anni [NOME e DETTAGLI] : Grave Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto l’ex Nazionale del Ghana Junior Agogo all’età di 40 anni, il calciatore è deceduto a Londra dopo una serie di problemi di salute, l’ultima esperienza con la maglia dell’Hibernian. Gran parte della carriera l’ha trascorsa in Inghilterra indossando le maglie di Sheffield Wednesday, Lincoln City, Queens Park Rangers, Barnet, Bristol Rovers e Nottingham ...

Lutto nello spettacolo. Cosimo Cinieri è morto all’età di 81 anni : Ancora un grave Lutto nel mondo del cinema: l’attore, drammaturgo e regista Cosimo Cinieri è scomparso ieri sera all’età di 81 anni. Li avrebbe compiuti proprio oggi: era nato infatti il 20 agosto 1938 a Taranto e da molto tempo era in condizioni critiche per una lunga malattia. Di lui si ricorda soprattutto il sodalizio e il rapporto professionale con Carmelo Bene, con il quale divise per anni i palcoscenici come comprimario. Una carriera di ...

Il Lutto dell’Italia per Felice Gimondi. Davide Cassani : “Ho avuto un solo idolo nella mia vita”. Renato Di Rocco : “Amato da tutti” : Una Nazione in lutto: può essere considerato uno degli sportivi italiani più grandi di sempre, sicuramente nella sua disciplina, quella del ciclismo, è da citare tra le leggende. Felice Gimondi è scomparso oggi all’età di 76 anni a causa di un malore: tutto il Bel Paese sta mandando un ultimo saluto al fenomeno lombardo. Renato Di Rocco, presidente della Federciclismo ad Italpress: “Una tristezza enorme. C’è rammarico, delusione, un ...

Felice Gimondi morto per un malore - Lutto nel ciclismo : addio all'ex grande campione : lutto nel mondo del ciclismo: Felice Gimondi è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno nelle acque dei Giardini di Naxos. L'ex grande campione del ciclismo italiano avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre. I carabinieri hanno dato conferma della tragica notiz

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - De Boer nella bufera - pasticcio Rami : Lutto NEL mondo DEL calcio – L’Argentina piange uno degli eroi del Mondiale in Messico del 1986 vinto dalla nazionale Albiceleste: è morto all’età di 62 anni l’ex difensore José Luis Brown. Fu proprio lui ad aprire le marcature in occasione della finale della competizione vinta 3-2 da Maradona e compagni contro la Germania. Il ‘Tata’ in carriera ha vestito prima la maglia dell’Estudiantes giocando successivamente con Atletico ...

Lutto nel mondo dello spettacolo : si è spenta la ‘Iena’ Toffa : Questa mattina è avvenuto un grave Lutto nel mondo dello spettacolo, si è spenta Nadia Toffa. I primi a lanciare la notizia sono stati i colleghi attraverso un lungo e commovente post sui social. Nel dicembre del 2017 Nadia aveva avuto un malore nella hall di un hotel. Da quel momento in poi ha iniziato la battaglia contro il cancro. La giovane Iena aveva subito un primo intervento e poi aveva iniziato un duro ciclo di chemioterapia e ...

Lutto nel mondo del calcio - l’Argentina piange un eroe di Messico ’86 : Lutto nel mondo del calcio, l’Argentina piange uno degli eroi del Mondiale in Messico del 1986 vinto dalla nazionale Albiceleste: è morto all’età di 62 anni l’ex difensore José Luis Brown. Fu proprio lui ad aprire le marcature in occasione della finale della competizione vinta 3-2 da Maradona e compagni contro la Germania. Il ‘Tata’ in carriera ha vestito prima la maglia dell’Estudiantes giocando ...

Le notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio - tifosi della Juventus inferociti - Neymar contestato : Lutto NEL calcio – Lutto nel mondo del calcio, un giovane giocatore ha perso la vita, accertamenti in corso da parte della polizia. Un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale (NOME E DETTAGLI) tifosi della Juventus inferociti – Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ...

Lutto nel mondo del calcio - tragico incidente : perde la vita un giovane giocatore : Gravissimo Lutto nel mondo del calcio, un giovanissimo giocatore (20 anni) ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. Il suo nome era Marco Calderaro, giocava nei dilettanti dello Scalea. Il giovane, per cause accin corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della propria vettura che è andata a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo di Montalto Uffugo.L'articolo Lutto ...

Lutto nella moda : la “signora delle borse” morta a 56 anni. Addio a Giovanna Borbonese : Lutto nel mondo della moda. Il mondo della moda piange Giovanna Borbonese, figlia di Umberto Borbonese, lo stilista torinese che negli anni ‘50 lanciò il famoso marchio di borse. Giovanna Borbonese, che aveva iniziato a lavorare con il padre da ragazza, era laureata in architettura. Da lui aveva ereditato la creatività e il gusto per tutto ciò che è bello. La donna era malata: la sua malattia non era durata a lungo ma se l’è portata via ...

Lutto nel mondo della pallavolo : addio a Federica De Biasi - lottava da anni contro la leucemia : Lutto nel mondo della pallavolo: è morta a 32 anni l’ex pallavolista Federica De Biasi Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di una ex atleta: è morta ieri a 32 anni la padovana Federica De Biasi, che lottava da cinque lunghi anni contro una grave forma di leucemia, il linfoma di Hodgking, diagnosticatole nel 2014. Chicca, come veniva chiamata dagli amici, aveva militato al ungo in Serie B, nella Loreggia Volley nelle stagioni ...

Lutto nello sport : muore la pallavolista Federica De Biasi. Da 5 anni combatteva contro la leucemia : “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”. Scriveva così Federica De Biasi in un suo post su Instagram. Era pallavolista prima alla squadra di Fratte e poi nel Loreggia Volley. Cinque anni fa la triste scoperta: era malata di leucemia. Ha combattuto con le unghie e con i denti, come faceva in mezzo al campo, ma alla fine si è arresa. Proprio a ridosso del suo ...