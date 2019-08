L' omicidio è sui social | Ho ucciso per amore

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Nadia Muratore Il ragazzo ha accoltellato l'amico fuori da un locale. Il post prima di consegnarsi «Hoper. Ho fatto una stupidaggine, lo so. Una delle tante della mia vita, anche se questa è la peggiore. Però non è colpa mia. La colpa è di Yoan». In auto a tutta velocità, stava fuggendo ai carabinieri che gli stavano dando la caccia, quando Alberto Pastore, 23 anni di Borgomanero - in provincia di Novara - ha confessato suil'del suo coetaneo e amico, Yoan Leonardi, (nella foto) anche lui di Borgomanero. Un'urgenza di raccontare «la sua versione dei fatti», che lo ha spinto a fare un lungo post su Facebook e una diretta su Instagram, per chiedere scusa, ringraziare i genitori per il loroe soprattutto raccontare con le sue parole, quale fosse il demone che in quel momento lo tormentava così tanto da trasformarlo nell'assassino di uno dei ...

