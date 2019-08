LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 1-2 US Open 2019 in DIRETTA | break e controbreak ad

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Scambio estenuante e pallama grande difesa diugualmente. 40-30 Buona risposta bloccata dall’azzurro. 30-30perde l’attimo per colpire: palla in rete. 30-15 Bordata centrale di diritto eimmobile. 15-0sta impazzendo:respinge ogni caso dall’angolo in cui tira. 1-2! SI CARICA L’ITALIANO! Il Louis Armstrong apprezza. 40-AD CHE RISPOSTA SIGNORI! ALTRA PALLA! 40-40 NO!!!! COS’HA SBAGLIATO! Smash fuori di tanto. 40-AD Altra palla! Due diritti al corpo e chance d’oro. 40-40 CHE SMASH DI! Indietreggiando, in corsa, piazza il vincendo: meriterebbe di più. 40-40 Bordata al servizio di. 30-40 PALLACHE CI CREDE! Quasi commovente l’italiano. 30-30 CHE ROVESCIO DIAGONALE!sale sopra la palla e ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 5-4 US Open 2019 in DIRETTA: controbreak di Stan e match apertissimo! - #Sinner-Wawri… - zazoomnews : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 5-4 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro ottiene il controbreak e domina il set! - #Sinner-W… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 0-1 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurro conquista un set e sogna! - #Sinner-Wawrin… -