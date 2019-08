LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | Ono e Orujov si affronteranno per l’oro

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12: Sanzione per entrambe le atlete per passività quando mancano 2’20” al termine 13.09: Prima finale per il bronzo nei 57 kg femminili: la polacca Kowalczyk e la bulgara Ilieva si confronteranno per una medaglia 13.07: Sul filo di lana, grazie anche all’uso della video-review,completa il waza-ari e supera il connazionale Heydarov. Sarà dunque l’azero n.1 del mondo a sfidare Ono 13.06: Attenzione passività per entrambi ancora e a 1’10” dalla fine 2 sanzioni. 13.05: Arriva uno shido per entrambi gli azeri a 2′ dal termine 13.04: Match molto equilibrato tra i due azeri, con Heydarov più aggressivo. 13.01:(Aze) vs. Heydarov (Aze) la prossima sfida e un derby di grandissimo tenore: il n.1 del mondo che sfida il n.6 del ranking 12.59: Eccellente la prova di Ono che, al terzo ...

zazoomnews : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: 27 agosto il Giappone vuol dominare ancora l’Italia resta a guardare -… - zazoomblog : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: 27 agosto Kowalczyk e Cysique vincitrici negli spareggi dei -57 kg femminili -… - JudoCanada : Now-Maintenant Semi-Final -57kg Christa Deguchi ???? VS Ilieva Ivelina???? ?? -