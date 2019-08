LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | Kowalczyk e Cysique vincitrici negli

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.29: Shido per entrambe in questa fase iniziale tra Yoshida e Silva 12.27: E ora Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille in questa semifinale per l’oro nei -57 kg femminili 12.25: Osaekomi e ippon per Deguchi a 2’36” che conferma le sue eccezionali qualità. La canadese batte nettamente la bulgara Ilieva nella semifinale per l’oro nei -57 kg femminili 12.23: Inizia il match tra la canadese Deguchi e la bulgara Ilieva e ci sarà divertirsi 12.20: Incredibile! Arriva l’ippon a 1’37” dalla fine firmato dache elimina la kosovara (n.3 del mondo) Gjakova. Sarà dunque la francesina a giocarsi la finale per il bronzo 12.19: Ci prova la francese con un’azione scomposta e ...

JudoCanada : Now-Maintenant Semi-Final -57kg Christa Deguchi ???? VS Ilieva Ivelina???? ?? - zazoomnews : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: 27 agosto Fabio Basile e Giovanni Esposito entrambi eliminati prima della zona… - zazoomblog : LIVE Judo Mondiali 2019 in DIRETTA: 27 agosto Basile e Esposito out. Yoshida e Ono fanno sognare il Giappone. Benis… -