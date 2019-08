LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | il Giappone vuol dominare ancora

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47: Interessantissimo il confronto tra la campionessa del mondo in carica Yoshida e la campionessa olimpica Silva. Una sfida che sicuramente riserverà scintille 11.45: Le semifinali per l’oro nella categoria dei -57 kg femminili avranno questa composizione: Semifinali torneo per l’oro: Yoshida (Jpn) vs. Silva (Bra) / Deguchi (Can) vs. Ilieva (Bul) 11.43 Ripescaggi decisamente aperti senza una favorita d’obbligo, in cui può accadere di tutto. Osservata la vice campionessa d’Europa a Minsk Gjakova 11.41: Il programma prenderà il via dai ripescaggi del tabellone femminile della categoria -57 kg, dove non ci sono azzurre: Semifinali torneo di ripescaggio per il bronzo: Kowalczyk (Pol) vs. Mezhetskaia (Rus) / Cisique (Fra) vs. Gjakova (Kos) 11.40: Buongiorno e bentrovati alladel Final Block dei...

