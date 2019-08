LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | Fabio Basile e Giovanni Esposito vengono

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 27 agosto - Fabio Basile è agli ottavi di finale. Out invece Giovanni Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.42 Basile vicinissimo alla vittoria, con un tentativo di waza ari. h 07.40 Altra passività inflitta a Basile, che a questo punto rischia grosso. h 07.38 Comminata una passività all’azzurro, ma non c’è più tempo. Sarà Golden Score. h 07.37 Si va verso il golden score. Pochi secondi al termine dei 5′ regolamentari. h 07.35 Ci provano sia Basile sia Botbur, per ora regna ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Judo in corso di svolgimento a Tokyo, in Giappone. Dopo una seconda giornata dominata dalla Nazionale del Sol Levante con i titoli conquistati da Uta Abe e Joshiro Maruyama, ...

14.37 La seconda giornata del Mondiale di Tokyo finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 14.34 Primo oro della carriera ad un Mondiale per Joshiro Maruyama, che permette al Giappone di andare in vetta al medagliere ...

14.18 In corso di svolgimento la seconda finale per il bronzo tra il moldavo Vieru ed il mongolo Yondonperenlei. 14.14 Epilogo davvero beffardo per Manuel Lombardo, penalizzato da una decisione arbitrale molto discutibile che poteva regalargli la medaglia di ...

13.01 Al via il secondo incontro dei ripescaggi tra l'egiziano Abdelmawgoud ed il mongolo Yondonperenlei. 12.58 Fantastico Manuel!!! Secondo waza-ari per Osaekomi ed ippon dopo 2'10" di incontro! Lombardo accede così alla finale per il ...

9:28 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi (ore 12.00) per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. 9:24 Ecco un riepilogo della situazione: Categoria maschile -66 ...

9:09 L'azzurro Lombardo va quindi ai ripescaggi dove affronterà l'ucraino Iadov. 9:08 Dura poco più di un minuto l'incontro di Lombardo che si arrende per sottomissione all'avversario. 9:07 Il coreano Kim batte l'ucraino Iadov, ...

8:48 Perde invece Medves, subendo un ippon da Abe a 33 secondi dal termine, ma si sapeva che sarebbe stata durissima. 8:47 IPPON DI Lombardo! Straordinario l'azzurro che supera il fortissimo israeliano Shmailov e vola ai quarti di finale. 8:46 Intanto ...

8:22 Sul tatami 1 sono già iniziati gli ottavi di finale dei -66kg maschili: l'incontro tra Lombardo e Shmailov sarà il terzo. 8:20 La giapponese Abe intanto ha battuto senza patemi Keldiyorova ed ora incontrerà la britannica Giles. 8:17 Punto della ...

8:02 La francese Amandine Buchard (n.1 del ranking mondiale) accede ai quarti senza combattere, in virtù del ritiro della vietnamita Nguyen. 8:00 Conclusi i match del torneo maschile, tra pochissimo si comincia con i -52kg femminili: attesa per ...

7:52 Il giapponese Abe si è liberato senza problemi del cinese Ma e sarà lui a sfidare più tardi il nostro Medves, match quindi di difficoltà estrema per l'azzurro. 7:49 IPPON DI Medves! Entrambi gli azzurri volano al quarto turno, dove le cose saranno ...

7.27: Per Giuffrida adesso si presenta agli ottavi di finale molto complicato da superare, rappresentato dalla russa Natalia Kuziutina (n.6 del mondo), contro la quale ha sempre perso nei tre precedenti. 7.25: Bene anche Odette Giuffrida nel tabellone iridato ...

13.54 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OASport. 13.52 Fantastico ippon del georgiano Chkhvimiani! Medaglia d'oro per la Georgia nei 60 kg maschili! Argento per l'uzbeko Lutfillaev. 13.51 Waza-ari per Chkhvimiani a un minuto dalla fine! 13.46 Sta per cominciare l'ultimo incontro del programma odierno: la finale per l'oro ...

h 09.09 Grazie per essere rimasti con noi in questa prima DIRETTA LIVE dei Mondiali di Judo. A più tardi per gli incontri che valgono le medaglie e il titolo iridato, in quel di Tokyo. h 09.07 Categoria maschile -60 Kg. Torneo di ripescaggio per il bronzo, semifinali: Yang (Tpe) vs. Smetov (Kaz) / Takato (Jap) vs. Aibek Uulu (Kgz) Torneo per l'oro, semifinali: Chkhvimiani (Geo) vs. Nagayama (Jap) ...