LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | Fabio Basile e Giovanni Esposito entrambi

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 08.12 Tornano gli uomini sui tatami di Tokyo: è il momento di far avanzare anche il programma della -73 kg. h 08.10 La campionessa olimpica di Rio de Janeiro Rafaela Silva supera brillantemente la russa Mezhetskaia staccando il pass per le semifinali dei -57 kg. h 08.06 Un altro ippon! Questa volta però è della bulgara Ilieva che mette al tappeto la coreana Kim, trovando un posto nei quarti di finale dove se la vedrà contro la kosovara Gjakova. h 08.04 Arriva l’ippon della Yoshida per immobilizzazione. La beniamina di casa vola alle semifinali, per la Kowalczyk si apre invece la strada del torneo di ripescaggio per il bronzo. h 08.01 Miracolo della Yoshida, che fa esplodere il palazzetto del Budokan a Tokyo: la nipponica a un secondo dalla fine dei 5′ piazza un waza ari che le consente di pareggiare le cose ...

