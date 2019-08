LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 27 agosto | Deguchi trionfa nei -57 kg femminili

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38: Khojazoda e Iartcev la prima sfida per il bronzo nei -73 kg maschili. Il russo favorito ma attenzione alka del Tajikistan 13.35: ATTENZIONE!!!! Ribaltamento disul fianco della Yoshida ed è lei la nuova campionessa del mondo. Successo pazzesco per lei in un contesto di questo genere. 13.33: Finale equilibratissima e Yoshida, infortunata al piede sinistro, resiste ai tentati di presa della canadese 13.31:che subisce una sanzione e si va al Golden Score 13.30: Con ostinazione Yoshida tenta il ribaltamento dell’avversaria ma siamo ancora sullo 0-0 a 1′ dal termine di questa finale dei -57 kg13.28: Grande dinamismo diper creare problemi a Yoshida 13.26: E adesso la finale per l’oro dei -57 kg: la campionessa del mondo in carica Yoshida affronta la canadese ...

